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Vit:

Это Лиля. Ты просто её не знаеш походу . Она и написала акиму и другим) и целеобрзно и нецеле . Она своё достигнет, поверь.

Цитата:Как будто леща кинул (на блатном сленге-льстить). Хотя, ты наверное получше её знаешь. Помниться был влюблён в Лили, как юноша Ромео в прекрасную Джульетту. Правда серенады не пел, но на мой взгляд, влечение, интерес, страсть и тяготения проявлялась в твоих вечерних постах. Жалко конечно, что всё безответно было. Даже, деятель ОМ (грамотей под ником Обликоморале) говорил, что можно снять фильмПо теме, Лиля обратилась к акиму, с целью решить длящуюся годами проблему, это нормально.