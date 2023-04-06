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≡ Камера не передает ужасный запах: рыба погибла в озере Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46531
Камера не передает ужасный запах: рыба погибла в озере Костанайской области
Отправлено: 06.04.23 - 12:12
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Замор рыбы произошел возле села Заречное. Водоем площадью 48 гектаров является резервным и бесхозным. О заморе в инспекцию сообщили рыбаки, они говорят, что уже погибло 577 килограммов карася.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25791
Re: Камера не передает ужасный запах: рыба погибла в озере...
Отправлено: 06.04.23 - 12:12
#1
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Вкусная рыба, нрверное?... :-P
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1152
Re: Камера не передает ужасный запах: рыба погибла в озере...
Отправлено: 06.04.23 - 12:14
#2
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Цитата:
Замор рыбы произошел возле села Заречное. Водоем площадью 48 гектаров является резервным и бесхозным. О заморе в инспекцию сообщили рыбаки, они говорят, что уже погибло 577 килограммов карася.

Источник:


Раньше насколько я помню с Корейского посёлка дедушка собирал на бричке замор рыбы и скармливал свиньям
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15646
Камера не передает ужасный запах: рыба погибла в озере Костанайской области
Отправлено: 06.04.23 - 12:18
#3
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Цитата:
drakon:
Вкусная рыба, нрверное?...

Сюрстремминг по-кустанайски)).
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