Отправлено: - 11:54





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48534#993822 - И наверное верю до сих пор, - призналась она.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48534#993822 и почему она оказалась финансовой пирамидой.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48534#993823 Я согласилась и вложила $250, которые мне заняла Жетписпаева.Источник:

[Исправлено: Victor Yang, 06.04.2023 - 12:24]

Цитата:Так почему бы не поверить, если оказалась где-то в начале? Но о тех кто на несколько уровней ниже подумать никто не может.Цитата:И в самом деле: как пирамида могла оказаться пирамидой?!Цитата:А Жетписпаева шарит кому занять)). У человека, работающего с людьми очень много контактов, а значит и потенциальных вкладчиков. Иначе сама бы эти деньги вложила и "стригла" бы.