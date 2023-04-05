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≡ "Как было не поверить?" - По делу о финансовой пирамиде Antares допросили подсудимую в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46531
"Как было не поверить?" - По делу о финансовой пирамиде Antares допросили подсудимую в Костанае
Отправлено: 05.04.23 - 20:45
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Подсудимую по делу о создании в Костанае финансовой пирамиды Antares Ольгу ТРОПАНЕЦ допрашивали в суде № 2 сегодня, 5 апреля. Она обвиняется в том, что создала пирамиду и обманула несколько десятков вкладчиков. Тропанец свою вину не признала.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1152
Re: "Как было не поверить?" - По делу о финансовой...
Отправлено: 05.04.23 - 20:45
#1
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Цитата:
- У меня 5 классов образования. Об Antares я узнала от своей подруги Гульшат Жетписпаевой, - заявила подсудимая.

Источник:

Церковно-прихо́дской школы??? Так в ЦПШ изучали Закон Божий или нет?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1162
Re: "Как было не поверить?" - По делу о финансовой...
Отправлено: 06.04.23 - 11:47
#2
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Ну кто поверит в то,что эта Ольга,ведущая праздников, организатор такой схемы?? Вы с ней общались?? Она реально совсем не финансовый гений. Почему организаторов перевели в свидетели,за какие заслуги? Что вы эту глупышку делаете крайней,не стыдно??
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15646
"Как было не поверить?" - По делу о финансовой пирамиде Antares допросили подсудимую в Костанае
Отправлено: 06.04.23 - 11:54
#3
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Цитата:
- И наверное верю до сих пор, - призналась она.

Источник:

Так почему бы не поверить, если оказалась где-то в начале? Но о тех кто на несколько уровней ниже подумать никто не может.
Цитата:
и почему она оказалась финансовой пирамидой.

Источник:

И в самом деле: как пирамида могла оказаться пирамидой?!
Цитата:
Я согласилась и вложила $250, которые мне заняла Жетписпаева.

Источник:

А Жетписпаева шарит кому занять)). У человека, работающего с людьми очень много контактов, а значит и потенциальных вкладчиков. Иначе сама бы эти деньги вложила и "стригла" бы.

[Исправлено: Victor Yang, 06.04.2023 - 12:24]
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