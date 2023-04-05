Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 05.04.23 - 20:11
Понимаю, район ул Гагарина, 17-23 не первой свежести, но эти старо-ржавые коробки и ежегодная атмосфера в вессенне-летний период за ними (наркоманы,шприцы и закладки,пьющие и ходящие там же в туалет бомжи) район превращают в трущобы!!! А ведь в 30 метрах двор - детская площадка. Читать новость
Наверное БЕСПОЛЕЗНО писать и на сайт этого акима и сайт какого то Комека - вот и решила ГЛАСНО предать проблеме публичности. Действительно, где логика - центр убирается, не то что убирается - ЛИЖЕТСЯ, а окраина как то не очень,; хотя налоги платят и те и эти жители ОДИНАКОВО и на эти налоги живёт и аким и его команда.
Да, нет - просто это не мой аким, если что, меня не достанет, наверное. А, если без шуток и серьёзно - я ничего такого "крамольного" и не сказал - люди требуют элементарного и простые вещи - что бы им удобно и комфортно жилось у себя дома и ВСЁ. А, аким когда устраивался на работу наверное, говорил, примерно так: - я ВСЁ сделаю что бы вам жилось ХОРОШО. Ведь, аким прежде всего: - ХОЗЯЙСТВЕННИК - его дело - вода, тепло, канализация, свет, дороги, школы, больницы, автобусы,чистота, безопасность и многие вопросы городского хозяйства.
Vit: Это Лиля. Ты просто её не знаеш походу . Она и написала акиму и другим) и целеобрзно и нецеле . Она своё достигнет, поверь.
Как будто леща кинул (на блатном сленге-льстить). Хотя, ты наверное получше её знаешь. Помниться был влюблён в Лили, как юноша Ромео в прекрасную Джульетту. Правда серенады не пел, но на мой взгляд, влечение, интерес, страсть и тяготения проявлялась в твоих вечерних постах. Жалко конечно, что всё безответно было. Даже, деятель ОМ (грамотей под ником Обликоморале) говорил, что можно снять фильм .
По теме, Лиля обратилась к акиму, с целью решить длящуюся годами проблему, это нормально.
ACROS: Наверное БЕСПОЛЕЗНО писать и на сайт этого акима и сайт какого то Комека - вот и решила ГЛАСНО предать проблеме публичности.
Эта затянувшаяся проблема будет озвучена где только можно. Всё делала я по закону,заявление в земельную инспекцию, участковый устанавливал владельцев,инспекция выезжала по адресам,а в итоге вся незаконка как стояла так и стоит. Где законы? И куда смотрят органы власти?Или мы как терпилы должны продолжать соседствовать с хламом незаконным и срачем за ними?
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