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≡ "Даже нам дорого". Депутаты возмутились удорожанием авиабилетов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46530
"Даже нам дорого". Депутаты возмутились удорожанием авиабилетов
Отправлено: 05.04.23 - 19:13
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В Сенате обсудили проблемные вопросы, связанные с авиаперевозками в Казахстане. В числе прочего депутаты высказались и по поводу непомерной, по их словам, дороговизны авиабилетов.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9343
Re: "Даже нам дорого". Депутаты возмутились...
Отправлено: 05.04.23 - 19:13
#1
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Кустанай-Астана туда обратно 28000тнг,куда ещё дешевле?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4146
Re: "Даже нам дорого". Депутаты возмутились...
Отправлено: 06.04.23 - 09:02
#2
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Цитата:
Добринцофф:
туда обратно 28000тнг,


Это наверное, когда задолго и предварительно заказываешь??
Авиакомпаниям тоже надо как то жить и не просто жить - и они не БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ организации, а коммерческие предприятия, созданные для получения дохода и ПРИБЫЛИ.
Эти депутаты хотят дешёвые билеты, якобы для народа - пусть субсидируют стоимость билетов за счёт государства- больше выхода нет; остальные методы - снижение стоимости керосина и прочее - это чисто КОРРУПЦИОННЫЕ пути, на этой цепочке многие люди нагреют руки, как на примере стоимости продажи одного литра солярки нашим и ненашим фурам.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12132
Re: "Даже нам дорого". Депутаты возмутились...
Отправлено: 06.04.23 - 09:12
#3
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Вы не че не поняли. ) депутаты намекают что зп маленькая у них, скоро подымут.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9343
"Даже нам дорого". Депутаты возмутились удорожанием авиабилетов
Отправлено: 06.04.23 - 10:48
#4
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Цитата:
ACROS:
Это наверное, когда задолго и предварительно заказываешь??

Да,за месяц заказывали.
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