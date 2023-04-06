100% хозяева экспертных организаций бучу подняли и недобросовестные проектировщики. Нормальные эксперты без работы не останутся - или в Госэкспертизу уйдут, или проектировать будут, как и нормальные проектировщики, которые и перед Госэкспертизой ответ будут держать. А вот шелуха всякая отвалится как раз. До 2015 года и так почти все проекты через Госэкспертизу проходили - и ничего. Да, там нервы мотают проектировщикам, для заказчика это дороже. Но частные - это почти как частные вузы - бывает очень формальный "контроль", потому что в частной экспертизе знают что заказчика привел проектировщик, поэтому сильно давить на проектировщика нельзя - потому что в следующий раз он не приведет к ним другого заказчика, а выберет более "лояльную" экспертную организацию. Исключение могут составлять экспертные организации, которые работают по госзакупкам - там они не зависят от проектировщиков и могут требовать сполна. Ну и периодически встречается такое, что у учредителей проектной организации есть и экспертная "для себя" - сделал проект - тут же и экспертизу провел в соседнем кабинете. А ещё такое решение проредит очень большое количество мелких проектных компаний, у которых сузится круг их потенциальных объектов - и они вынуждены будут сливаться, укрупняться и усиливаться. Стратегически не всё так плохо на мой взгляд. Цитата:
И как раз на форумах инвесторов иностранные бизнесмены ставили вопрос о том, что государственная монополия на экспертизу проектов является сдерживающим фактором для них.
Если бы многие эксперты ограничились замечаниям СТРОГО по нормативам - хватало бы времени. Но они обычно границ не видят и периодически выдают замечания, исходя из своего вИдения решений, хотя рекомендации запрещены законом и должны быть зоны ответственности проектировщика и эксперта. Цитата:
Верно, но она и не зависит ни от заказчика, ни от проектировщика. Цитата:
В Костанае есть печальный опыт вынужденного разбора многоэтажных домов в микрорайоне Юбилейный, которые начали разваливаться во время строительства. Один треснул на стадии завершения пятого этажа. Суд возложил вину на проектировщика, а экспертизу проект проходил государственную.
У меня другая информация - сначала была государственная, которая выдала отрицательное заключение, а потом что-то подправили - и проект прошел частную экспертизу. Тем более пятиэтажка. Вот, кстати, цитата из НГ: Цитата:
В комментарии говорится также о том, что строительство осуществлялось по проектно-сметной документации ТОО «Институт Целинпроект», которая прошла комплексную вневедомственную экспертизу через ОЮЛ «Ассоциация разработчиков нормативно-технического обеспечения строительства».
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