Отправлено: - 09:02

Добринцофф:

туда обратно 28000тнг,

Цитата:Это наверное, когда задолго и предварительно заказываешь??Авиакомпаниям тоже надо как то жить и не просто жить - и они не БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ организации, а коммерческие предприятия, созданные для получения дохода и ПРИБЫЛИ.Эти депутаты хотят дешёвые билеты, якобы для народа - пусть субсидируют стоимость билетов за счёт государства- больше выхода нет; остальные методы - снижение стоимости керосина и прочее - это чисто КОРРУПЦИОННЫЕ пути, на этой цепочке многие люди нагреют руки, как на примере стоимости продажи одного литра солярки нашим и ненашим фурам.