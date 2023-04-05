Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 05.04.23 - 20:11
Понимаю, район ул Гагарина, 17-23 не первой свежести, но эти старо-ржавые коробки и ежегодная атмосфера в вессенне-летний период за ними (наркоманы,шприцы и закладки,пьющие и ходящие там же в туалет бомжи) район превращают в трущобы!!! А ведь в 30 метрах двор - детская площадка. Читать новость
Наверное БЕСПОЛЕЗНО писать и на сайт этого акима и сайт какого то Комека - вот и решила ГЛАСНО предать проблеме публичности. Действительно, где логика - центр убирается, не то что убирается - ЛИЖЕТСЯ, а окраина как то не очень,; хотя налоги платят и те и эти жители ОДИНАКОВО и на эти налоги живёт и аким и его команда.
Да, нет - просто это не мой аким, если что, меня не достанет, наверное. А, если без шуток и серьёзно - я ничего такого "крамольного" и не сказал - люди требуют элементарного и простые вещи - что бы им удобно и комфортно жилось у себя дома и ВСЁ. А, аким когда устраивался на работу наверное, говорил, примерно так: - я ВСЁ сделаю что бы вам жилось ХОРОШО. Ведь, аким прежде всего: - ХОЗЯЙСТВЕННИК - его дело - вода, тепло, канализация, свет, дороги, школы, больницы, автобусы,чистота, безопасность и многие вопросы городского хозяйства.
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