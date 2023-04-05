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≡ Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46530
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 05.04.23 - 20:11
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Понимаю, район ул Гагарина, 17-23 не первой свежести, но эти старо-ржавые коробки и ежегодная атмосфера в вессенне-летний период за ними (наркоманы,шприцы и закладки,пьющие и ходящие там же в туалет бомжи) район превращают в трущобы!!! А ведь в 30 метрах двор - детская площадка.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4853
Re: Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 05.04.23 - 20:11
#1
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Хочу поблагодарить,того единственного владельца гаража,который получив предписание демонтировал его.
Остальные незаконные гаражи и ржавые чуланы гордо стоят.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4853
Re: Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 05.04.23 - 20:17
#2
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Мне интересно,если такого вида старье,
С тусовкой бомжей-наркоманов за ними
Находилось в центре города
Убрали бы быстро?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1777
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 05.04.23 - 21:49
#3
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Цитата:
kbkz1980:

видимо можно поздравить! Добились результата.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4853
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 05.04.23 - 21:54
#4
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Цитата:
Эл-починно:

Поздравить с чем?
1 гараж убрал,а более 20 как стояли так и стоят.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24567
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 00:16
#5
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Тяжело это, начинать.
По нам самим знаю..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15644
Re: Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 07:53
#6
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Целесообразно обращение к акиму писать на сайте акимата.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12132
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 08:00
#7
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Цитата:
Victor Yang:
Это Лиля. Ты просто её не знаеш походу . Она и написала акиму и другим) и целеобрзно и нецеле . Она своё достигнет, поверь. :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4146
Re: Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 08:36
#8
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Цитата:
Victor Yang:
писать на сайте акимата.


Наверное БЕСПОЛЕЗНО писать и на сайт этого акима и сайт какого то Комека - вот и решила ГЛАСНО предать проблеме публичности.
Действительно, где логика - центр убирается, не то что убирается - ЛИЖЕТСЯ, а окраина как то не очень,; хотя налоги платят и те и эти жители ОДИНАКОВО и на эти налоги живёт и аким и его команда.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12132
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 08:53
#9
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Цитата:
ACROS:
Вы слишком смелы для агрария. Учитывая зависимость от них Но если и так то снимаю шляпу.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4146
Re: Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 09:11
#10
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Цитата:
Vit:
смелы для агрария.


Да, нет - просто это не мой аким, если что, меня не достанет, наверное.
А, если без шуток и серьёзно - я ничего такого "крамольного" и не сказал - люди требуют элементарного и простые вещи - что бы им удобно и комфортно жилось у себя дома и ВСЁ.
А, аким когда устраивался на работу наверное, говорил, примерно так: - я ВСЁ сделаю что бы вам жилось ХОРОШО.
Ведь, аким прежде всего: - ХОЗЯЙСТВЕННИК - его дело - вода, тепло, канализация, свет, дороги, школы, больницы, автобусы,чистота, безопасность и многие вопросы городского хозяйства.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
100
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 09:55
#11
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Цитата:
Ведь, аким прежде всего: - ХОЗЯЙСТВЕННИК - его дело - вода, тепло, канализация, свет, дороги, школы, больницы, автобусы,чистота, безопасность и многие вопросы городского хозяйства. Источник:
Если бы аким еще в ЖКХ навел порядок , если бы там работали специалисты знающие свое дело. любящие свой город. А то так лишь бы день прошел... Так они работают в ЖКХ

[Исправлено: 71422, 06.04.2023 - 09:56]
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