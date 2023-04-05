Отправлено: - 09:11

Vit:

смелы для агрария.

Цитата:Да, нет - просто это не мой аким, если что, меня не достанет, наверное.А, если без шуток и серьёзно - я ничего такого "крамольного" и не сказал - люди требуют элементарного и простые вещи - что бы им удобно и комфортно жилось у себя дома и ВСЁ.А, аким когда устраивался на работу наверное, говорил, примерно так: - я ВСЁ сделаю что бы вам жилось ХОРОШО.Ведь, аким прежде всего: - ХОЗЯЙСТВЕННИК - его дело - вода, тепло, канализация, свет, дороги, школы, больницы, автобусы,чистота, безопасность и многие вопросы городского хозяйства.