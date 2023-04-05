Отправлено: - 00:21

Добринцофф:

даже нейросети решили,что твои фото не желательно смотреть и такое лучше не видеть.

Цитата:Думаю это хорошо, к лучшему.Особенно когда кнопка появится, не смотреть и не слушать меня..Пока ниче не пойму, грушевый сейчас пью, но наверно это к лучшему.Чтоб мосги никому не компосировал..