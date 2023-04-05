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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.04.23 - 22:35
Цитата:
111:Тебе уже тесно в своей ветке ? Зачем засираешь святую, чистую , годами-веками ветку где люди общались.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1777
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.04.23 - 23:06
Цитата:
Да действительно, на святая святых посягает.
Да ещёи деньги Казахстана не жалеет, гото на лево и на право всяким НАТО раздавать миллиардами, как Финляндия. Куда котимся?
Vit:
Да действительно, на святая святых посягает.
Да ещёи деньги Казахстана не жалеет, гото на лево и на право всяким НАТО раздавать миллиардами, как Финляндия. Куда котимся?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.04.23 - 23:06
Цитата:
Где ты тут общаешься?
Что то не вижу.
И с чего Флуд тебе показался чистым?
Всю жизнь тут выясняли отношения, пока я не появился и не устаканил все..
Vit:
годами-веками ветку где люди общались.
годами-веками ветку где люди общались.
Где ты тут общаешься?
Что то не вижу.
И с чего Флуд тебе показался чистым?
Всю жизнь тут выясняли отношения, пока я не появился и не устаканил все..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.04.23 - 23:08
Цитата:
Да, куда же вы котитесь..
Эл-починно:
Куда котимся?
Куда котимся?
Да, куда же вы котитесь..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.04.23 - 23:11
Цитата:
Устаканщик ты наш. Флуд это душа форума. Тут ругаемся, спорим, шутим. Но не обсуждаем мутные сайты .
111:
Устаканщик ты наш. Флуд это душа форума. Тут ругаемся, спорим, шутим. Но не обсуждаем мутные сайты .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.04.23 - 23:12
Цитата:
Ну не обсуждай, тебя кто то палкой гонит обсуждать?
Мой монолог, ни к чему не обязывает..
Vit:
Но не обсуждаем мутные сайты .
Но не обсуждаем мутные сайты .
Ну не обсуждай, тебя кто то палкой гонит обсуждать?
Мой монолог, ни к чему не обязывает..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.04.23 - 23:23
Товарищи, вы сами загасили Флуд и не появлялись тут, и как правило тут было только тысяч 20 просмотров.
И что?
Потом пришел я, сколько тут стало просмотров?
Моя ветка ВВ в целых 5! раз превышала Флуд по просмотрам!
Сейчас как?
Да, я Флуд реанимировал можно сказать..
И что?
Потом пришел я, сколько тут стало просмотров?
Моя ветка ВВ в целых 5! раз превышала Флуд по просмотрам!
Сейчас как?
Да, я Флуд реанимировал можно сказать..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 00:18
Марик смотри даже нейросети решили,что твои фото не желательно смотреть и такое лучше не видеть.
У меня они теперь не отображаются.
Алекс , Филип Филипыч да и другие твои "друзья" наверное сейчас обзавидуются
У меня они теперь не отображаются.
Алекс , Филип Филипыч да и другие твои "друзья" наверное сейчас обзавидуются
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 00:21
Цитата:
Думаю это хорошо, к лучшему.
Особенно когда кнопка появится, не смотреть и не слушать меня..
Пока ниче не пойму, грушевый сейчас пью, но наверно это к лучшему.
Чтоб мосги никому не компосировал..
Добринцофф:
даже нейросети решили,что твои фото не желательно смотреть и такое лучше не видеть.
даже нейросети решили,что твои фото не желательно смотреть и такое лучше не видеть.
Думаю это хорошо, к лучшему.
Особенно когда кнопка появится, не смотреть и не слушать меня..
Пока ниче не пойму, грушевый сейчас пью, но наверно это к лучшему.
Чтоб мосги никому не компосировал..
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1242
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 00:24
Цитата:
Не надоело ? Если бы понял реально в каком мире живешь не занимался бы этой ерундой .
111:
Да, я Флуд реанимировал можно сказать..
Да, я Флуд реанимировал можно сказать..
Не надоело ? Если бы понял реально в каком мире живешь не занимался бы этой ерундой .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 00:30
Цитата:
А может ли надоесть Жизнь?
YESNO:
Не надоело ?
Не надоело ?
А может ли надоесть Жизнь?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 00:32
Ведь мы живем каждый, в своем пространстве, в своем промежутке Времени и нам надо пройти этот Путь..
Иначе, Суицид?
Иначе, Суицид?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 00:33
Цитата:
Что интересно скрины которые я загрузил показываются нормально,не отображается именно твой контент.
111:
Особенно когда кнопка появится, не смотреть и не слушать меня..
Особенно когда кнопка появится, не смотреть и не слушать меня..
Что интересно скрины которые я загрузил показываются нормально,не отображается именно твой контент.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 00:34
Цитата:
111: Да, я Флуд реанимировал можно сказатьПусть лучше умрёт флуд чем читать гадость с мутных сайтов. Я ваще тогда за то что б закрыть его. Ветку флуд И за одно и твою,( нефиг жировать:))И так жизнь у всех стала тяжёлой.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 00:44
Цитата:
Да это нормально думаю, вы в своей реальности, я в своей..
И наши пути не пересекаются..
Что может быть лучше?
Добринцофф:
Что интересно скрины которые я загрузил показываются нормально,не отображается именно твой контент.
Что интересно скрины которые я загрузил показываются нормально,не отображается именно твой контент.
Да это нормально думаю, вы в своей реальности, я в своей..
И наши пути не пересекаются..
Что может быть лучше?
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