Прогноз на 5 дней
ясно+3°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • Ю-ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 333 из 334«1...331332333334»
Ответить Новый топик
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12129
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.04.23 - 22:35
#4981
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Тебе уже тесно в своей ветке ? Зачем засираешь святую, чистую , годами-веками ветку где люди общались.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1777
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.04.23 - 23:06
#4982
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Да действительно, на святая святых посягает. :lol:
Да ещёи деньги Казахстана не жалеет, гото на лево и на право всяким НАТО раздавать миллиардами, как Финляндия. Куда котимся? :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24555
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.04.23 - 23:06
#4983
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
годами-веками ветку где люди общались.

Где ты тут общаешься?
Что то не вижу.
И с чего Флуд тебе показался чистым?
Всю жизнь тут выясняли отношения, пока я не появился и не устаканил все..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24555
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.04.23 - 23:08
#4984
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Куда котимся?

Да, куда же вы котитесь..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12129
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.04.23 - 23:11
#4985
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Устаканщик ты наш. Флуд это душа форума. Тут ругаемся, спорим, шутим. Но не обсуждаем мутные сайты .
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24555
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.04.23 - 23:12
#4986
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Но не обсуждаем мутные сайты .

Ну не обсуждай, тебя кто то палкой гонит обсуждать?
Мой монолог, ни к чему не обязывает..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24555
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.04.23 - 23:23
#4987
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищи, вы сами загасили Флуд и не появлялись тут, и как правило тут было только тысяч 20 просмотров.
И что?
Потом пришел я, сколько тут стало просмотров?
Моя ветка ВВ в целых 5! раз превышала Флуд по просмотрам!
Сейчас как?
Да, я Флуд реанимировал можно сказать..
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9342
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 00:18
#4988
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик смотри даже нейросети решили,что твои фото не желательно смотреть и такое лучше не видеть.
У меня они теперь не отображаются.
Алекс , Филип Филипыч да и другие твои "друзья" наверное сейчас обзавидуются :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24555
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 00:21
#4989
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
даже нейросети решили,что твои фото не желательно смотреть и такое лучше не видеть.

Думаю это хорошо, к лучшему.
Особенно когда кнопка появится, не смотреть и не слушать меня..
Пока ниче не пойму, грушевый сейчас пью, но наверно это к лучшему.
Чтоб мосги никому не компосировал..
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1242
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 00:24
#4990
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Да, я Флуд реанимировал можно сказать..

Не надоело ? Если бы понял реально в каком мире живешь не занимался бы этой ерундой .
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24555
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 00:30
#4991
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Не надоело ?

А может ли надоесть Жизнь?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24555
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 00:32
#4992
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ведь мы живем каждый, в своем пространстве, в своем промежутке Времени и нам надо пройти этот Путь..
Иначе, Суицид?
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9342
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 00:33
#4993
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Особенно когда кнопка появится, не смотреть и не слушать меня..

:lol:
Что интересно скрины которые я загрузил показываются нормально,не отображается именно твой контент.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12129
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 00:34
#4994
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Да, я Флуд реанимировал можно сказать
Пусть лучше умрёт флуд чем читать гадость с мутных сайтов. Я ваще тогда за то что б закрыть его. Ветку флуд И за одно и твою,( нефиг жировать:))И так жизнь у всех стала тяжёлой.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24555
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 00:44
#4995
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Что интересно скрины которые я загрузил показываются нормально,не отображается именно твой контент.

Да это нормально думаю, вы в своей реальности, я в своей..
И наши пути не пересекаются..
Что может быть лучше?
Профайл
Страница 333 из 334«1...331332333334»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Гога, 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS