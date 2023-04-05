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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 807 из 807«1...805806807
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24523
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 23:28
#12091
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Цитата:
Vit:
Кстати че там теперь? Заболел?

Завтра сердце проверять, врач почему то направила
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24523
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 23:30
#12092
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Да, вокруг ни души..
Ни домов, только степь и колючая проволока.
Еще думаю заминировано все..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24523
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 23:32
#12093
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От туда едем показать Амирке самолет, настоящий..
Но нам злые аэропортчицы показали на это бревно..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24523
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 23:34
#12094
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Старого доброго забора, где смотрели на самолетики, уже нет, идет стройка

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24523
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 23:35
#12095
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Тут вот что то повырывали уже, столбы всякие

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24523
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 23:36
#12096
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Пошли к этому входу, самолетиков нет, Амирка плачет, ему обрисованная деревяшка не понравилась.
Обмануть не получилось..

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