Отправлено: - 12:04

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Трамп в связи с арестом заявил, что не может поверить, что «такое происходит в Америке»

Цитата:----Не вырывай фразу ----***«Это масштабное вмешательство в выборы. …Я никогда не думал, что подобное может произойти в Америке — никогда не думал, что это может случиться. Единственное преступление, которое я совершил, — это бесстрашная защита нашей нации от тех, кто стремится ее уничтожить», — сказал экс-президент (цитата по трансляции The Telegraph).