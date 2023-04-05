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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 806 из 807«1...804805806807»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24522
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 02:37
#12076
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Кстати вот оно, опровержение их разговора..


Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24522
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 02:44
#12077
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⚡️Трамп в связи с арестом заявил, что не может поверить, что «такое происходит в Америке».
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24522
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 02:47
#12078
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Вот так вот..



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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24522
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 02:49
#12079
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Напомнило, что и этот тоже так сидел, отпустили.
И Трампа отпустят..



Ах да, ссылка


[Исправлено: 111, 05.04.2023 - 02:50]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24522
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 02:54
#12080
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❗️Трамп арестован, он ждет предъявления обвинений — СNN


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24522
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 03:03
#12081
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Что еще.
Мусульмане России молодцы, ставят провокаторов на место..


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24522
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 03:24
#12082
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Ну и теперь наверно все.

[Исправлено: 111, 05.04.2023 - 06:14]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4103
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 09:22
#12083
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Цитата:
111:
Все таки его повязали..


Цитата:
Гога:
----Где ссылка ?


Ссылка ниже, гость Дождя отмечает, что Д.Трамп обвиняется в совершении преступлении по трём статьям и его возможно пока освободят под залог до суда.

Здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 05.04.2023 - 09:23]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7508
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 12:01
#12084
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Цитата:
Kairat stayer:

---Болтон при этом выразил мнение, что судебный процесс против Трампа не увенчается успехом. «Обвинения даже слабее, чем я думал. Я считаю, что Трампа быстро оправдают», — отметил он.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7508
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 12:04
#12085
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Цитата:
111:
Трамп в связи с арестом заявил, что не может поверить, что «такое происходит в Америке»

----Не вырывай фразу ----***«Это масштабное вмешательство в выборы. …Я никогда не думал, что подобное может произойти в Америке — никогда не думал, что это может случиться. Единственное преступление, которое я совершил, — это бесстрашная защита нашей нации от тех, кто стремится ее уничтожить», — сказал экс-президент (цитата по трансляции The Telegraph).
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24522
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 14:25
#12086
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Цитата:
Гога:
-Не вырывай фразу ---

Не меняй сразу тему.
Так его повязали?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24522
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 23:17
#12087
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Ну а сегодня были тут..
Ковид центр?

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24522
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 23:20
#12088
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Да вроде и нет..

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12123
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 23:25
#12089
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Цитата:
111:
Красивые домики. Да. Готовили для лечения. Думали ковид это на долго. Но теперь,? Кстати че там теперь? Заболел?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12123
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 23:27
#12090
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Упс. Увеличил. Фото. Детская обл больница? Офигеть. А как же кажби , чет не понял.
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Страница 806 из 807«1...804805806807»
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