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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 02:37
Кстати вот оно, опровержение их разговора..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 02:44
⚡️Трамп в связи с арестом заявил, что не может поверить, что «такое происходит в Америке».
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 02:47
Вот так вот..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 02:49
Напомнило, что и этот тоже так сидел, отпустили.
И Трампа отпустят..
Ах да, ссылка
[Исправлено: 111, 05.04.2023 - 02:50]
И Трампа отпустят..
Ах да, ссылка
[Исправлено: 111, 05.04.2023 - 02:50]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 02:54
❗️Трамп арестован, он ждет предъявления обвинений — СNN
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 03:03
Что еще.
Мусульмане России молодцы, ставят провокаторов на место..
Мусульмане России молодцы, ставят провокаторов на место..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 03:24
Ну и теперь наверно все.
[Исправлено: 111, 05.04.2023 - 06:14]
[Исправлено: 111, 05.04.2023 - 06:14]
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 4103
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 09:22
Цитата:
Цитата:
Ссылка ниже, гость Дождя отмечает, что Д.Трамп обвиняется в совершении преступлении по трём статьям и его возможно пока освободят под залог до суда.
Здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 05.04.2023 - 09:23]
111:
Все таки его повязали..
Все таки его повязали..
Цитата:
Гога:
----Где ссылка ?
----Где ссылка ?
Ссылка ниже, гость Дождя отмечает, что Д.Трамп обвиняется в совершении преступлении по трём статьям и его возможно пока освободят под залог до суда.
Здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 05.04.2023 - 09:23]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 12:01
Цитата:
---Болтон при этом выразил мнение, что судебный процесс против Трампа не увенчается успехом. «Обвинения даже слабее, чем я думал. Я считаю, что Трампа быстро оправдают», — отметил он.
Kairat stayer:
---Болтон при этом выразил мнение, что судебный процесс против Трампа не увенчается успехом. «Обвинения даже слабее, чем я думал. Я считаю, что Трампа быстро оправдают», — отметил он.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 12:04
Цитата:
----Не вырывай фразу ----***«Это масштабное вмешательство в выборы. …Я никогда не думал, что подобное может произойти в Америке — никогда не думал, что это может случиться. Единственное преступление, которое я совершил, — это бесстрашная защита нашей нации от тех, кто стремится ее уничтожить», — сказал экс-президент (цитата по трансляции The Telegraph).
111:
Трамп в связи с арестом заявил, что не может поверить, что «такое происходит в Америке»
Трамп в связи с арестом заявил, что не может поверить, что «такое происходит в Америке»
----Не вырывай фразу ----***«Это масштабное вмешательство в выборы. …Я никогда не думал, что подобное может произойти в Америке — никогда не думал, что это может случиться. Единственное преступление, которое я совершил, — это бесстрашная защита нашей нации от тех, кто стремится ее уничтожить», — сказал экс-президент (цитата по трансляции The Telegraph).
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 14:25
Цитата:
Не меняй сразу тему.
Так его повязали?
Гога:
-Не вырывай фразу ---
-Не вырывай фразу ---
Не меняй сразу тему.
Так его повязали?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 23:17
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 23:20
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 23:25
Цитата:
111:Красивые домики. Да. Готовили для лечения. Думали ковид это на долго. Но теперь,? Кстати че там теперь? Заболел?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 23:27
Упс. Увеличил. Фото. Детская обл больница? Офигеть. А как же кажби , чет не понял.
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