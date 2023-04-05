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≡ Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46529
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 05.04.23 - 20:11
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Понимаю, район ул Гагарина, 17-23 не первой свежести, но эти старо-ржавые коробки и ежегодная атмосфера в вессенне-летний период за ними (наркоманы,шприцы и закладки,пьющие и ходящие там же в туалет бомжи) район превращают в трущобы!!! А ведь в 30 метрах двор - детская площадка.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4852
Re: Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 05.04.23 - 20:11
#1
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Хочу поблагодарить,того единственного владельца гаража,который получив предписание демонтировал его.
Остальные незаконные гаражи и ржавые чуланы гордо стоят.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4852
Re: Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 05.04.23 - 20:17
#2
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Мне интересно,если такого вида старье,
С тусовкой бомжей-наркоманов за ними
Находилось в центре города
Убрали бы быстро?
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