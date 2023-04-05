Отправлено: - 09:57

Kairat stayer:

Для НАТО это небольшая сумма, в прошлом году военный бюджет составлял 1,19 триллиона долларов. В текущем году выделено 1,34 триллиона долларов. При этом, 65 миллиардов долларов предоставленный различным вооружением Украине, больше официального годового бюджета РФ за 2022 год.

[Исправлено: Kairat stayer, 05.04.2023 - 10:00]

Цитата:На мой взгляд, по истечению времени, ура-патриоты и всякие "грамотеи", точно не меняются, как периодически говорит форумчанин под ником Лавров. Но многое познаётся в сравнений. Вынужден очередной раз процитировать самого себя. Так, в 2018 году годовой бюджет стран НАТО составлял 700 миллиардов долларов, в текущем году возрос до 1,34 триллиона долларов. Именно тот случай - когда цифры говорят сами за себя. Очевидные факты и никто не будет оспаривать, так говорит Рудненский Нострадамус Сайлау.Кайрат стайер: Выше указал, что к противоборствующим странам отношусь нейтрально, вступать в новый виток холодной войны нет смысла, бессмысленно, мы же помним чем окончилась холодная война в период СССР. Да и не времена Сталина, когда за коротки период времени Лаврентий Павлович организовал выпуск атомных бомб, тогда ещё отец советской атомной бомбы Игорь Васильевич Курчатов говорил, что не было бы Берии, тогда не было бы и атомной бомбы. Затраты основных стран НАТО только в прошлом году в военно-промышленный комплекс составили более 700 млрд. долларов.Подробнее здесь: