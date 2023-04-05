Отправлено: - 15:19

yudjin:

Так для чего этакая промежуточная лазейка в виде этих обществ? Почему не напрямую заключают договора с подрядчиками?

Цитата:наконец то к старости лет юджин понял что такое гос заказ и почему он такой несовершенный)и да общество слепых как раз и есть подрядчики оказывающие услуги по высаживанию цветов просто они еще пользуются услугами субподрядчиков которые уже конкретно делают всю черную работу пока общество слепых оформляет документы и выплаты))а так как это общество слепых то я так полагаю оно еще и пользуется какими то дополнительными льготами во время конкурса