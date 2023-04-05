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≡ Названы самые богатые казахстанцы по версии Forbes
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46526
Названы самые богатые казахстанцы по версии Forbes
Отправлено: 05.04.23 - 14:30
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Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей в мире. В список вошли шестеро казахстанцев. Самый богатый казахстанец, по версии Forbes, это Владимир Ким. Он является президентом и неисполнительным директором KAZ Minerals.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
612
Re: Названы самые богатые казахстанцы по версии Forbes
Отправлено: 05.04.23 - 14:30
#1
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всегда когда слышу сочетание фонд и НЗ, хочется спросить за чей счет банкет?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24507
Re: Названы самые богатые казахстанцы по версии Forbes
Отправлено: 05.04.23 - 14:32
#2
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Назарбаева родичи, кенты, дольщики..
Вместе держат более двухсот ярдов.
Год полномасштабной войны в Украине стоит 65 ярдов.
Теперь понятно, почему наша власть их боится и позволяет им делать все..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25790
Re: Названы самые богатые казахстанцы по версии Forbes
Отправлено: 05.04.23 - 14:58
#3
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Кто я, такой?... :-o
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9088
Re: Названы самые богатые казахстанцы по версии Forbes
Отправлено: 05.04.23 - 15:11
#4
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Цитата:
Владимир Ким, Динара Кулебаева, Тимур Кулибаев

Одна - КулЕ..., другой - КулИ...
не родственники что ли? ;-)
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