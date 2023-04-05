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≡ Миллион цветов в этом году планируют высадить в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46525
Миллион цветов в этом году планируют высадить в Костанае
Отправлено: 05.04.23 - 12:16
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На совещании 4 апреля аким областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ рассказал о том, как будет украшен город этим летом. Уже состоялся конкурс среди местных подрядчиков на 143 млн тенге, они должны занять цветами 31 тыс. кв. .
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9087
Re: Миллион цветов в этом году планируют высадить в Костанае
Отправлено: 05.04.23 - 12:16
#1
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Традиционно "ВЫИГРЫВАЕТ" посадку и уход за цветами общества инвалидов... слепые, глухие, немые. Никого не смущает, что люди с ОГРАНИЧЕННЫМИ возможностями должны выполнять физически тяжелую работу? Да и по факту они ее не выполняют, возможно, не большой процент и есть. В основном работают субподрядчики. Так для чего этакая промежуточная лазейка в виде этих обществ? Почему не напрямую заключают договора с подрядчиками?

Цитата:
Власти положительно оценили прошлогодний опыт устройства на кольцевой развязке по улице Карбышева вместо традиционной клумбы

Чтобы положительно оценить для начала надо посмотреть сейчас и чуть позже, как перезимовали все эти ландшафтные изыски?
Да, в прошлом году смотрелось стильно, аккуратно и по новому. Но делать заключение рано. Если эти многолетники не оправдают себя, то и вся идея по якобы экономии бюджета окажется неживой.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1150
Re: Миллион цветов в этом году планируют высадить в Костанае
Отправлено: 05.04.23 - 12:43
#2
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Цитата:
yudjin:
Традиционно "ВЫИГРЫВАЕТ" посадку и уход за цветами общества инвалидов... слепые, глухие, немые.

Цитата:
Уже состоялся конкурс среди местных подрядчиков на 143 млн тенге, они должны занять цветами 31 тыс. кв. м.

Источник:


Неужели агрономы после зимней спячки ослепли и вообще не читают текст?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9087
Миллион цветов в этом году планируют высадить в Костанае
Отправлено: 05.04.23 - 13:10
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Неужели агрономы после зимней спячки ослепли и вообще не читают текст?

А что подвальные диспетчерши знают, кого подразумевают под словами "местные подрядчики"?
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