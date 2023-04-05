Отправлено: - 12:16

Власти положительно оценили прошлогодний опыт устройства на кольцевой развязке по улице Карбышева вместо традиционной клумбы

Традиционно "ВЫИГРЫВАЕТ" посадку и уход за цветами общества инвалидов... слепые, глухие, немые. Никого не смущает, что люди с ОГРАНИЧЕННЫМИ возможностями должны выполнять физически тяжелую работу? Да и по факту они ее не выполняют, возможно, не большой процент и есть. В основном работают субподрядчики. Так для чего этакая промежуточная лазейка в виде этих обществ? Почему не напрямую заключают договора с подрядчиками?Цитата:Чтобы положительно оценить для начала надо посмотреть сейчас и чуть позже, как перезимовали все эти ландшафтные изыски?Да, в прошлом году смотрелось стильно, аккуратно и по новому. Но делать заключение рано. Если эти многолетники не оправдают себя, то и вся идея по якобы экономии бюджета окажется неживой.