Re: Представлявшийся девушкой мошенник выманил 3 млн тенге у...

Отправлено: - 17:50

Ну почему же сразу лохи. Например, если фирма даёт на консигнацию, их товар тоже можно раздать до зарплаты, люди всегда брали в долг и отдают. Здесь ничего зазорного нет, хотя бывает очень редко начинают избегать чтоб не отдавать. Этих людей начинают позорить в соцсетях, выпускают календарики с их портретами, потом должники приходят и отдают долги. В оправдание себе многие говорят что потеряли память, проходили, знаем.