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≡ Представлявшийся девушкой мошенник выманил 3 млн тенге у костанайца
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46524
Представлявшийся девушкой мошенник выманил 3 млн тенге у костанайца
Отправлено: 04.04.23 - 14:39
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27-летнего уроженца Костанайской области задержали сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области 3 апреля в Костанае. Мужчина создал в социальных сетях фейковую страницу под видом девушки и выманил у местного жителя 3 миллиона тенге, якобы, на лечение.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1149
Re: Представлявшийся девушкой мошенник выманил 3 млн тенге у...
Отправлено: 04.04.23 - 14:39
#1
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Цитата:
- Подозреваемый путем обмана и злоупотреблением доверия от имени девушки под предлогом лечения завладел денежными средствами в сумме около 3 млн тенге. Потерпевший на протяжении знакомства, около 5 месяцев, отправлял денежные переводы псевдо-девушке, - рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас МЫГЫПАРОВ. - Полицейскими изъяты вещественные доказательства: банковские карты, сим карты и сотовый телефон.

Источник:


Такое ощущение что у нас в Костанае лох на лохе и лохом подгоняет!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5998
Re: Представлявшийся девушкой мошенник выманил 3 млн тенге у...
Отправлено: 04.04.23 - 17:50
#2
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Ну почему же сразу лохи. Например, если фирма даёт на консигнацию, их товар тоже можно раздать до зарплаты, люди всегда брали в долг и отдают. Здесь ничего зазорного нет, хотя бывает очень редко начинают избегать чтоб не отдавать. Этих людей начинают позорить в соцсетях, выпускают календарики с их портретами, потом должники приходят и отдают долги. В оправдание себе многие говорят что потеряли память, проходили, знаем.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1149
Re: Представлявшийся девушкой мошенник выманил 3 млн тенге у...
Отправлено: 05.04.23 - 11:19
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Ну почему же сразу лохи.

Цитата:
Представлявшийся девушкой мошенник выманил 3 млн тенге у костанайца

Источник:

А как по другому? Парень представился девушкой! Позвонить поговорить хотя бы по WhatsApp, и многое встало бы на свой места. Встретится в конце концов. Отвалить 3 ляма незнамо кому
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