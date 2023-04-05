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≡ В Костанае 130 млн тенге, почти вдвое больше прошлогоднего, потратят на ликвидацию свалок и очистку логов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46524
В Костанае 130 млн тенге, почти вдвое больше прошлогоднего, потратят на ликвидацию свалок и очистку логов
Отправлено: 05.04.23 - 11:18
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Об этом сегодня, 4 апреля, на заседании в акимате области сообщил глава Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. В прошлом году вывоз из областного центра 56 000 кубометров мусора обошелся бюджету в 52 млн тенге.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
611
Re: В Костанае 130 млн тенге, почти вдвое больше прошлогоднего,...
Отправлено: 05.04.23 - 11:18
#1
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с квадрокоптеров лучше видно, надо брать!
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