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В Костанае 130 млн тенге, почти вдвое больше прошлогоднего, потратят на ликвидацию свалок и очистку логов
В Костанае 130 млн тенге, почти вдвое больше прошлогоднего, потратят на ликвидацию свалок и очистку логов
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