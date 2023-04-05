111: Сегодня радостный день для развитых стран всего мира..
У меня друг живёт в Германии,я поинтересовался знает ли он что сегодня радостный день в его жизни ,потому что финляндия вступила в НАТО,там в ответ столько матов было. Короче я сделал вывод, что ему нифига не радостно. Цитата:
111: У вас в Германии денег тоже нет?
В Германии может и есть ,а трудяги жить стали хуже,вот друг про которого я писал выше,раньше 3 -4 раза в год ездил отдыхать,а сейчас только на Новый год съездил,а все весенние-летне-осенние поездки отменил,вот так то.
Ну вот средняя зп что, снизилась что ли? Да, они там как говорят, страны НАТО дали на сумму 65 миллиардов долларов, или США, но это же наоборот лучше, больше вооружения, открываются фабрики и заводы по тем же Хаймарсам и калибру 155. Война, всегда же говорили, двигатель прогресса, экономики, разве не так?
111: Да, они там как говорят, страны НАТО дали на сумму 65 миллиардов долларов, или США, но это же наоборот лучше, больше вооружения, открываются фабрики и заводы по тем же Хаймарсам и калибру 155. Война, всегда же говорили, двигатель прогресса, экономики, разве не так?
Почему то глупые люди не понимают этого,и в крупных городах прошли демонстрации против поставок немецкого оружия Киеву.
Добринцофф: ородах прошли демонстрации против поставок немецкого оружия Киеву
Ну, не забываем, что все таки и Германия, и экономика Штатов, поднялись на войнах. Ну люди, они там просто заелись, и им ли напоминать, что экономику Германии поднял с 30х годов Гитлер.. Все это война, прогресс, ученые.
111: Да, они там как говорят, страны НАТО дали на сумму 65 миллиардов долларов, или США, но это же наоборот лучше, больше вооружения, открываются фабрики и заводы по тем же Хаймарсам и калибру 155.
Для НАТО это небольшая сумма, в прошлом году военный бюджет составлял 1,19 триллиона долларов. В текущем году выделено 1,34 триллиона долларов. При этом, 65 миллиардов долларов предоставленный различным вооружением Украине, больше официального годового бюджета РФ за 2022 год.
Kairat stayer: Для НАТО это небольшая сумма, в прошлом году военный бюджет составлял 1,19 триллиона долларов. В текущем году выделено 1,34 триллиона долларов. При этом, 65 миллиардов долларов предоставленный различным вооружением Украине, больше официального годового бюджета РФ за 2022 год.
На мой взгляд, по истечению времени, ура-патриоты и всякие "грамотеи", точно не меняются, как периодически говорит форумчанин под ником Лавров. Но многое познаётся в сравнений. Вынужден очередной раз процитировать самого себя. Так, в 2018 году годовой бюджет стран НАТО составлял 700 миллиардов долларов, в текущем году возрос до 1,34 триллиона долларов. Именно тот случай - когда цифры говорят сами за себя. Очевидные факты и никто не будет оспаривать, так говорит Рудненский Нострадамус Сайлау.
Кайрат стайер: Выше указал, что к противоборствующим странам отношусь нейтрально, вступать в новый виток холодной войны нет смысла, бессмысленно, мы же помним чем окончилась холодная война в период СССР. Да и не времена Сталина, когда за коротки период времени Лаврентий Павлович организовал выпуск атомных бомб, тогда ещё отец советской атомной бомбы Игорь Васильевич Курчатов говорил, что не было бы Берии, тогда не было бы и атомной бомбы. Затраты основных стран НАТО только в прошлом году в военно-промышленный комплекс составили более 700 млрд. долларов.
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