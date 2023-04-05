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Да кстати, этот "вход" В НАТО стоит Финляндии теперь 2 млрд. долларов в год

Цитата:И что, нет денег или как?У вас в Германии денег тоже нет?Даже у нас каждый депутат долларовый миллиардер, а ты так переживаешь за их деньги то..