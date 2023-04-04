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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 805 из 806«1...803804805806»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:36
#12061
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Самые первые дома..
Сколько прошло, 2 или 3 года?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:38
#12062
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Первые в смысле этого района..
Рядом смотрим другой район.
Но везде грязь и мусор..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:42
#12063
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Ну и покидаем этот район, где многие наши знакомые набрали пачками хаты, очень легко.
Ни о чем не жалеем.
Уезжаем через какие то дороги с более старого района около плазы, плутаем, везде опять авто, мусор, негде развернуться из за стоящих машин

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:46
#12064
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И да, какие то редевшие махонькие сосенки, района, которому уже наверно лет десять или более, не впечатляют..



Степь, дома друг на против друга, окна, хоть стриптизом зарабатывай..
Вот такой вот стройка - стриптиз сегодня идет для деревенских..
Набирайте бинокли..
У меня уже два есть, жаль рядом окон нет напротив..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:50
#12065
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4850
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:51
#12066
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Цитата:
111:

Спасибо большое!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:53
#12067
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Цитата:
kbkz1980:
Спасибо

Там еще тонкости есть, не разберешься, то напиши, если второй, то третья снизу ссылка хорошо идет в Нг
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:54
#12068
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А если первый, то ВВ код полноразмерного со ссылкой, для НГ нормально
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:57
#12069
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Память правда забивает Дон Хулио, он же Останакул
За сегодня это более 130ти сообщений, теру, а что делать, матерные слова про мою семью, моего сына и жену..
Вчера это было например 80 сообщений.
Видно Весна, солнышко пекет головку..




2го апреля было всего 60 матерных сообщений. Что то газуем и газуем..

[Исправлено: 111, 05.04.2023 - 00:01]

Ой как разогнался Филип Филипыч..
Хочет секаса с моей женой, а сына ласково обзывает по всякому..
Эх..
Вот она, низость..
На сейчас уже 150 комментариев за сегодня..

[Исправлено: 111, 05.04.2023 - 00:54]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:59
#12070
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А это бланки для ОСИ.
Покраска дома и отделка второго, с крышами, идет опрос.
И бизнес, который хочет смести председателя.
Собираем подписи для суда, подымаем им цены до 120ти, нам 60.



[Исправлено: 111, 05.04.2023 - 00:20]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 00:26
#12071
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Ну и наконец то ночь..
Спи спокойно, наш Готем..



[Исправлено: 111, 05.04.2023 - 00:58]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 00:59
#12072
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Фото, даже на айфоне, городской свет сильно засвечивает..
Особенно наш дворовой..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 02:28
#12073
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Цитата:
Гога:
Глупости писать не надо . И тем более выставлять фото из нейросети .

Какой ты все таки предсказуемый, а то что?
Вот пожалуйста..
Его все таки повязали..



И даже есть ссылка..
💪💪 Трамп арестован, — СNN.


[Исправлено: 111, 05.04.2023 - 02:30]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 02:34
#12074
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Ссылка на российский тг



Трамп арестован.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.04.23 - 02:36
#12075
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Просто надо быть осторожными самим в высказываниях, может вы просто не владеете информацией?
Тоже может быть, вам ведь там это смотреть не дают, дискредитацией попахивать будет..
У Ёськи Пригожина спроси, все расскажет..
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