Отправлено: - 02:28

Гога:

Глупости писать не надо . И тем более выставлять фото из нейросети .

[Исправлено: 111, 05.04.2023 - 02:30]

Цитата:Какой ты все таки предсказуемый, а то что?Вот пожалуйста..Его все таки повязали..И даже есть ссылка..💪💪 Трамп арестован, — СNN.