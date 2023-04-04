Ну и покидаем этот район, где многие наши знакомые набрали пачками хаты, очень легко. Ни о чем не жалеем. Уезжаем через какие то дороги с более старого района около плазы, плутаем, везде опять авто, мусор, негде развернуться из за стоящих машин
И да, какие то редевшие махонькие сосенки, района, которому уже наверно лет десять или более, не впечатляют..
Степь, дома друг на против друга, окна, хоть стриптизом зарабатывай.. Вот такой вот стройка - стриптиз сегодня идет для деревенских.. Набирайте бинокли.. У меня уже два есть, жаль рядом окон нет напротив..
Память правда забивает Дон Хулио, он же Останакул За сегодня это более 130ти сообщений, теру, а что делать, матерные слова про мою семью, моего сына и жену.. Вчера это было например 80 сообщений. Видно Весна, солнышко пекет головку..
2го апреля было всего 60 матерных сообщений. Что то газуем и газуем..
[Исправлено: 111, 05.04.2023 - 00:01]
Ой как разогнался Филип Филипыч.. Хочет секаса с моей женой, а сына ласково обзывает по всякому.. Эх.. Вот она, низость.. На сейчас уже 150 комментариев за сегодня..
Просто надо быть осторожными самим в высказываниях, может вы просто не владеете информацией? Тоже может быть, вам ведь там это смотреть не дают, дискредитацией попахивать будет.. У Ёськи Пригожина спроси, все расскажет..
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