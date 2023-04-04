Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на бензин и дизтопливо
Отправлено: 04.04.23 - 11:35
После заседания правительства глава кабмина Алихан Смаилов вразъяснил ситуацию с предстоящим повышением цен на ГСМ. Он отметил, что в Казахстане самый высокий уровень потребления дизельного топлива на душу населения - 370 литров в год. Читать новость
Это нормальный путь для избегания дефицита. Дефицит гораздо хуже такого повышения цен, потому что влечет за собой ещё большее повышение, причем нужно будет помимо денег, потратить ещё ресурсы на его поиск. А новый НПЗ строить или даже увеличивать производительность существующих - дело не одного года.
Виктор да нету не кого дефицита. Скажите мне у кого нибудь были проблемы в поисках топлива? Всегда и везде оно есть. А как только слухи приходит о повышении так сразу АЗС придерживать начинает и появляется искуственный дефицит перед подорожанием.
Пока нету, да. Но если вокруг топливо дорожает, а в Казахстане нет - он скоро бы появился. Может быть разница была бы такая, при которой появился бы "топливный туризм" - приехал из того же Челябинска, заправился, вернулся - слил. и по новой.
Чтобы такого не было, таможня работать должна. А всяким понаехавшим топливо по отдельному прайсу продавать. Вообще, больше похоже на то, что настоящую причину не озвучивают, а озвучивают то, что успели придумать где-то между делом..
меня тоже взбесила формулировка, что они не в состоянии контролировать вывоз топлива за границу. Афигеть!!!. Полноценные структуры работают денно и ношно и таможня и погранцы и налоговики и не могут? Не хотят вот правильное слово в данном случае. Правительство вновь свою неспособность и никчемность показывает. ПОЗОР!!!
Как знатно рассудил и решил, ой тьфу разъяснил нам товарищи, Господин(очередной ставленник) Смаилов. Ибо нечего свои ресурсы кушать да по приемлемой цене. А то транзитные варвары все расхитят. Все вывезут, ишь собаки.
А вот вопрос, как выше задавали, простые люди. Не при министерствах, с чего с людей то драть это повышение? Почему мы должны платить за ваши неумения руководить???
Maks2507: А чего эт спали то 30 годиков? А счас решили за счёт простого населения выехать. Ну что мешало свои НПЗ развивать да строить?
Это вопрос к КазМунайГаз адресовывать нужно. Цитата- //– Рашид Хасенович, кто владеет нашими НПЗ? – «КазМунайГаз» является единственным собственником Атырауского и Павлодарского НПЗ, и наполовину ему принадлежит Шымкентский завод. Второй половиной владеют китайцы – компания CNPC. И вообще, я считаю, мы должны быть благодарны за это китайцам. Если бы не китайские компании, добывающие нефть, то мы вообще остались бы без сырья с теми правилами, которые у нас действуют. Поэтому все, что добывают китайские компании, передают на потребление нашему внутреннему рынку. То есть, грубо говоря, от 85-90 миллионов тонн добытого сырья где-то 57 миллионов приходится на трех китов – это НКОК, КПО и ТШО. А они освобождены от обязанности обеспечивать внутренний рынок. Они ни грамма нефти не оставляют на внутренний рынок, все вывозят и продают Европе.// источник правда за 2021-ый го.
Если спросить совета у любого наркодилера, то пояснят: Раскупают - делай больше и продавай, развивай сеть продавцов! А у нас логика обратная: Раскупают - не давай раскупать! Тогда зачем нам такое руководство? Я понимаю, что определённый человек не разрешает Казахстану построить новые НПЗ (кстати, строят быстро, менее, чем за 6 мес.) и газоперерабатывающие заводы. Собираем бюджетные машины и продаем по цене крузаков, теперь еще и бензин золотой будет. Наш народ терпеливый, но градус-то нарастает!!!
Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать