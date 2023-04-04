Отправлено: - 22:22

Maks2507:

А чего эт спали то 30 годиков? А счас решили за счёт простого населения выехать. Ну что мешало свои НПЗ развивать да строить?

Цитата:Это вопрос к КазМунайГаз адресовывать нужно.Цитата- //– Рашид Хасенович, кто владеет нашими НПЗ? – «КазМунайГаз» является единственным собственником Атырауского и Павлодарского НПЗ, и наполовину ему принадлежит Шымкентский завод. Второй половиной владеют китайцы – компания CNPC. И вообще, я считаю, мы должны быть благодарны за это китайцам. Если бы не китайские компании, добывающие нефть, то мы вообще остались бы без сырья с теми правилами, которые у нас действуют. Поэтому все, что добывают китайские компании, передают на потребление нашему внутреннему рынку. То есть, грубо говоря, от 85-90 миллионов тонн добытого сырья где-то 57 миллионов приходится на трех китов – это НКОК, КПО и ТШО. А они освобождены от обязанности обеспечивать внутренний рынок. Они ни грамма нефти не оставляют на внутренний рынок, все вывозят и продают Европе.//правда за 2021-ый го.