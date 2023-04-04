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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 804 из 804«1...802803804
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24476
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:12
#12046
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Но едем дальше.
Моя все на коттеджи заглядывается..
А это мои маленькие толстенькие ручки..

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1772
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:13
#12047
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А грязи то сколько и месиво какое то вокруг. А аккуратнее строить не научились? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24476
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:15
#12048
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Но подъезжаем сюда вот, где хотел брать, 4х еще и в помине не было..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24476
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:16
#12049
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Цитата:
Эл-починно:
А грязи то сколько и месиво какое то вокруг. А аккуратнее строить не научились?

Да, и это повсюду, даде среди тех, где живут.
Очень плохо..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24476
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:17
#12050
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Вот так вот выглядит, тут уже вполне вроде живут..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24476
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:19
#12051
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А вот и мой въезд, если бы я тут взял хату, вместо старой советской постройки..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24476
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:20
#12052
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Мне кажется, что то не так

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24476
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:21
#12053
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Кажется, что это как то немного ужасно что ли..

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1772
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:23
#12054
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Мда кругом или асфальт или грязь и ни одного деревца. :-x
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24476
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:23
#12055
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Поворачиваем, отыскиваем мои два дома, где выбирал

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24476
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:24
#12056
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Цитата:
Эл-починно:
Мда кругом или асфальт или грязь и ни одного деревца.

Сам крайне удивился..
За пару лет так ничего и не слелано, только асфальт, площадки небольшие децкие и авто кругом, везде..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24476
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:26
#12057
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Мой дом, где выбирал и где мне сказали, что все разобрали.
Жалеть ли?
Думаю не стоит..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24476
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:28
#12058
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Потом начал выбирать в таких, не П-образных домах..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24476
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:30
#12059
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Ну это как бы тоже не то..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24476
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.04.23 - 23:31
#12060
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А, вот цивилизация, тут вроде затерялась среди авто, децкая площадка..
Как туда бегать детям?

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