Отправлено: - 18:30

yudjin:

Да что вы говорите? Превозносить себя над другими лишь потому что у вас под задом железяка на колесах и говорить о своих каких-то привилегиях - это прям ФУУУУ.

yudjin: а пешеходы метаться по не чищенным тротуарам, раздолбанным переходам в поисках места перехода? Желаю вам дожить до того возраста, когда вы пойдете в банкомат за пенсией... с бадиком, по обледенелым тротуарам,а переход будет очень далеко... и завален снегом.

[Исправлено: JereK, 04.04.2023 - 18:37]

Цитата:Я объяснил в сообщении почему не имеет и привел примеры. Где я там "превозносил себя" над кем-то и "наслаждался видом"?Цитата:К перечисленным проблемам водители в принципе отношения не имеют, чего вы пишете это так, будто все водители - акимы? Может за пенсией пора в этот, в банкомат?