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≡ Прошлогодняя брусчатка продолжает "радовать" костанайцев
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46522
Прошлогодняя брусчатка продолжает "радовать" костанайцев
Отправлено: 04.04.23 - 10:54
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В этот раз жалобу на уложенный осенью тротуар прислал житель жилого массива Дружба с ул. Садовой.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
99
Re: Прошлогодняя брусчатка продолжает "радовать"...
Отправлено: 04.04.23 - 10:54
#1
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Интересно ЖКХ следит за процессом ремонта, где технадзоры или акимат только по факту пытается признать недобросовестным Подрядчика. Нет заинтересованности Заказчика в качестве работ. Реагируют только, если люди начинают жаловаться.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9085
Re: Прошлогодняя брусчатка продолжает "радовать"...
Отправлено: 04.04.23 - 11:01
#2
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Что и требовалось доказать. Подзимняя укладка брусчатки неприемлема в нашем климате.
Но жажда распила бюджетного бабла сильнее разума.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
472
Re: Прошлогодняя брусчатка продолжает "радовать"...
Отправлено: 04.04.23 - 20:08
#3
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теперь надо заставить за свой счет все переделать и фирму и тех кто принимал работу я имею в виду госструктуру и их работников. Враги.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9337
Re: Прошлогодняя брусчатка продолжает "радовать"...
Отправлено: 04.04.23 - 20:17
#4
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А чё сама брусчатка такая потресканная вся?
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