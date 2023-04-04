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Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на бензин и дизтопливо
Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на бензин и дизтопливо
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