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≡ Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на бензин и дизтопливо
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46522
Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на бензин и дизтопливо
Отправлено: 04.04.23 - 11:35
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После заседания правительства глава кабмина Алихан Смаилов вразъяснил ситуацию с предстоящим повышением цен на ГСМ. Он отметил, что в Казахстане самый высокий уровень потребления дизельного топлива на душу населения - 370 литров в год.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15641
Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на бензин и дизтопливо
Отправлено: 04.04.23 - 17:59
#15
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Цитата:
ТаРо:
Повышение цен - это путь в никуда.

Это нормальный путь для избегания дефицита. Дефицит гораздо хуже такого повышения цен, потому что влечет за собой ещё большее повышение, причем нужно будет помимо денег, потратить ещё ресурсы на его поиск. А новый НПЗ строить или даже увеличивать производительность существующих - дело не одного года.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12119
Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на бензин и дизтопливо
Отправлено: 04.04.23 - 18:08
#16
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Цитата:
Victor Yang:
Виктор да нету не кого дефицита. Скажите мне у кого нибудь были проблемы в поисках топлива? Всегда и везде оно есть. А как только слухи приходит о повышении так сразу АЗС придерживать начинает и появляется искуственный дефицит перед подорожанием.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15641
Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на бензин и дизтопливо
Отправлено: 04.04.23 - 18:19
#17
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Цитата:
Vit:
Виктор да нету не кого дефицита.

Пока нету, да. Но если вокруг топливо дорожает, а в Казахстане нет - он скоро бы появился. Может быть разница была бы такая, при которой появился бы "топливный туризм" - приехал из того же Челябинска, заправился, вернулся - слил. и по новой.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1518
Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на бензин и дизтопливо
Отправлено: 04.04.23 - 19:02
#18
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Цитата:
Victor Yang:
появился бы "топливный туризм"


Чтобы такого не было, таможня работать должна. А всяким понаехавшим топливо по отдельному прайсу продавать. Вообще, больше похоже на то, что настоящую причину не озвучивают, а озвучивают то, что успели придумать где-то между делом..
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
472
Re: Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на...
Отправлено: 04.04.23 - 20:05
#19
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меня тоже взбесила формулировка, что они не в состоянии контролировать вывоз топлива за границу. Афигеть!!!. Полноценные структуры работают денно и ношно и таможня и погранцы и налоговики и не могут? Не хотят вот правильное слово в данном случае. Правительство вновь свою неспособность и никчемность показывает. ПОЗОР!!!
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