Отправлено: - 18:19

Vit:

Виктор да нету не кого дефицита.

Цитата:Пока нету, да. Но если вокруг топливо дорожает, а в Казахстане нет - он скоро бы появился. Может быть разница была бы такая, при которой появился бы "топливный туризм" - приехал из того же Челябинска, заправился, вернулся - слил. и по новой.