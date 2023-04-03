Отправлено: - 15:44

Лесовик:

Эх молодежь,молодежь..Какой такой "председатель обкома"?

Лесовик:

По поводу использования этой резиденции в советское время , а именно в середине 80 годов прошлого века я уже как то писал. В то время первым секретарём Костанайского обкома компартии Казахстана был Демиденко. Так вот , он жил в квартире (вроде по ул. Толстого?), а в т.н. резиденции в выходные дни отдыхали простые работяги..и я там в компании слесарей,электриков, прядильщиков и прочих рабочих с химзавода отдыхал.. Очень классно выходные провели.

Лесовик:

Очень классно выходные провели. Так что не надо путать развитый социализм с недоразвитым капитализмом. Только прошу не переводить этот тезис в плоскость "дефицит ,талоны и прочее".. Всё это было с началом т.н. перестройки, а проще говоря- предательства и сдачи интересов народа верхушкой партии.

Цитата:пардонсоветский новояз сбой далпредседатели, секретари первые вторые третьитак "удобно" всех перечислять Цитата:тоесть резиденцию секретаря использовали для отдыха работяг? тур база,шашлычки, музычка, выпивончик? и все на народные пардон тогда государственные бюджетные деньги?Цитата:очень классно время провели в гос резиденцииа потом резко почему то талончики,очереди и дефисит (скетч аркадия райкина за 1974 год)вас не удивил такой резкий переход? а может по закону рынка (кои и был основой экономики ссср лакированной под план) если работяги будут отдыхать в выходные на гос дачах то затем для всей страны начинаются талончики? потому что как-то странно это содержать гос дачу для первого лица когда как это лицо живет вообще в другом месте на квартире (явно также вытаскивая из бюджета на ее содержание) при этом эту дачу не консервируют а отдают на отдых работягам определённой отрасли опять же вбухивая туда суммы на содержание и обслуживаниеи там и там тратыа результат очереди и дефиситкапитализм однако