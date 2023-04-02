Отправлено: - 12:52

saba:

есть ли по генплану нормальный выезд из этих микрорайонов

saba:

Теперь вы ссылаетесь на новые нормы строительства, я возил недавно строителя из Павлодара, сюда приехал работать, говорит почему у Вас такие узкие выезды со двора, у нас разные нормы?

peshexod:

Именно так



Ильяс: План такой - сделать агрогородки в районных центрах, они оттянут 100 тысяч жителей с города, а город строить по генплану

[Исправлено: Victor Yang, 03.04.2023 - 12:55]

[Исправлено: Victor Yang, 03.04.2023 - 12:57]

Цитата:Я не рассматривал генплан. В одной из веток скидывал ссылку на сайт акимата, где он есть - его нужно скачать и посмотреть.Цитата:Нормы одинаковые - они устанавливают минимум. Под какой-то из этих статей я писал что большинство застройщиков не хотят делать жилье выше классом, потому что оно требует парковок минимум 1 машина на квартиру. И раньше делали фактически жилье 3 класса, а оформляли как 4 класса - отсюда и проблемы с парковками. Выезды, скорее всего, также - они зависят от расчетного потока машин. Это одна из версий. А может просто проектант не заморачивался и экспертиза тоже не обратила внимания.Цитата:Полвека ничего не строить? Лучше выдавать разрешения с предупреждением.Цитата:Полгорода в райцентры переселить?! Откуда столько желающих будете искать? А в городе кто работать будет?