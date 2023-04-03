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Деревянная лестница, пирс, зона из пеньков - Как нас пустили в «невозможную для посещения» костанайскую резиденцию президента
Деревянная лестница, пирс, зона из пеньков - Как нас пустили в «невозможную для посещения» костанайскую резиденцию президента
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46522
Деревянная лестница, пирс, зона из пеньков - Как нас пустили в «невозможную для посещения» костанайскую резиденцию президента
Отправлено: 03.04.23 - 15:57
В конце прошлой недели, 31 марта, журналистам показали резиденцию президента площадью 21 га, расположенную недалеко от п. Амангельды Для корреспондентов «НГ» приглашение посетить этот объект стало первым, но не единственным сюрпризом.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13615
Re: Деревянная лестница, пирс, зона из пеньков - Как нас пустили...
Отправлено: 03.04.23 - 15:57
Цитата:
Цитата:
в общем, а кому эти объекты кроме журналистов и пары нытиков мнящих себя оппозиционерами интересны?
ну дом с видом на лужу
старая лодка и мангал
пеньки
и старая мебель
аким области должен в однушке на кжби жить по всей видимости? или в отеле номер снимать бессрочно?
что-то при ссср председатель обкома жил в резиденции с личным авто и никаких журналистов к себе не пускал пока остальной народ на автобусе и в хрущевках и ничего
социальной справедливостью считалась а сейчас при капитализме оказывается перекос
В общем, все, что нужно для тихого уединенного отдыха.
Цитата:
В общем, вполне роскошное место для проживания одного человека и редких гостей, тем более за народные деньги. Такие объекты должны быть, как на ладони, а у нас народ их рассекречивания несколько десятков лет ждал.
в общем, а кому эти объекты кроме журналистов и пары нытиков мнящих себя оппозиционерами интересны?
ну дом с видом на лужу
старая лодка и мангал
пеньки
и старая мебель
аким области должен в однушке на кжби жить по всей видимости? или в отеле номер снимать бессрочно?
что-то при ссср председатель обкома жил в резиденции с личным авто и никаких журналистов к себе не пускал пока остальной народ на автобусе и в хрущевках и ничего
социальной справедливостью считалась а сейчас при капитализме оказывается перекос
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1833
Re: Деревянная лестница, пирс, зона из пеньков - Как нас пустили...
Отправлено: 03.04.23 - 17:31
Наши губернаторы в угоду журналистам и недовольным представителям должны жить очень плохо, я езжу каждый день, возле каждой школы огромное количество мамочек на премиальных машинах, явно папа ездит не хуже. Ну и пусть Аким области живёт хорошо, выше среднего, неужели это плохо?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1833
Re: Деревянная лестница, пирс, зона из пеньков - Как нас пустили...
Отправлено: 03.04.23 - 17:33
Для журналистов НГ, Вашей работы последние лет 12 вообще не видно, хотя, раньше кто то позиционировал себя как оппонент власти.
Это не упрёк, это констатация
Это не упрёк, это констатация
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5996
Деревянная лестница, пирс, зона из пеньков - Как нас пустили в «невозможную для посещения» костанайскую резиденцию президента
Отправлено: 03.04.23 - 19:13
Ну это вы зря. На моей памяти после публикации серии материалов про резиденцию акима (нынче больница) редакцию кошмарили несколько дней с отключением от интернета. Лично я доволен работой редакции
(Пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 58
Re: Деревянная лестница, пирс, зона из пеньков - Как нас пустили...
Отправлено: 03.04.23 - 23:24
Цитата:
Эх молодежь,молодежь..Какой такой "председатель обкома"? По поводу использования этой резиденции в советское время , а именно в середине 80 годов прошлого века я уже как то писал. В то время первым секретарём Костанайского обкома компартии Казахстана был Демиденко. Так вот , он жил в квартире (вроде по ул. Толстого?), а в т.н. резиденции в выходные дни отдыхали простые работяги..и я там в компании слесарей,электриков, прядильщиков и прочих рабочих с химзавода отдыхал.. Очень классно выходные провели. Так что не надо путать развитый социализм с недоразвитым капитализмом. Только прошу не переводить этот тезис в плоскость "дефицит ,талоны и прочее".. Всё это было с началом т.н. перестройки, а проще говоря- предательства и сдачи интересов народа верхушкой партии.
abaika95:
что-то при ссср председатель обкома жил в резиденции с личным авто и никаких журналистов к себе не пускал пока остальной народ на автобусе и в хрущевках и ничего социальной справедливостью считалась а сейчас при капитализме оказывается перекос
что-то при ссср председатель обкома жил в резиденции с личным авто и никаких журналистов к себе не пускал пока остальной народ на автобусе и в хрущевках и ничего социальной справедливостью считалась а сейчас при капитализме оказывается перекос
Эх молодежь,молодежь..Какой такой "председатель обкома"? По поводу использования этой резиденции в советское время , а именно в середине 80 годов прошлого века я уже как то писал. В то время первым секретарём Костанайского обкома компартии Казахстана был Демиденко. Так вот , он жил в квартире (вроде по ул. Толстого?), а в т.н. резиденции в выходные дни отдыхали простые работяги..и я там в компании слесарей,электриков, прядильщиков и прочих рабочих с химзавода отдыхал.. Очень классно выходные провели. Так что не надо путать развитый социализм с недоразвитым капитализмом. Только прошу не переводить этот тезис в плоскость "дефицит ,талоны и прочее".. Всё это было с началом т.н. перестройки, а проще говоря- предательства и сдачи интересов народа верхушкой партии.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13615
Re: Деревянная лестница, пирс, зона из пеньков - Как нас пустили...
Отправлено: 04.04.23 - 15:44
Цитата:
пардон
советский новояз сбой дал
председатели, секретари первые вторые третьи
так "удобно" всех перечислять Цитата:
тоесть резиденцию секретаря использовали для отдыха работяг? тур база,шашлычки, музычка, выпивончик? и все на народные пардон тогда государственные бюджетные деньги?
Цитата:
очень классно время провели в гос резиденции
а потом резко почему то талончики,очереди и дефисит (скетч аркадия райкина за 1974 год)
вас не удивил такой резкий переход? а может по закону рынка (кои и был основой экономики ссср лакированной под план) если работяги будут отдыхать в выходные на гос дачах то затем для всей страны начинаются талончики? потому что как-то странно это содержать гос дачу для первого лица когда как это лицо живет вообще в другом месте на квартире (явно также вытаскивая из бюджета на ее содержание) при этом эту дачу не консервируют а отдают на отдых работягам определённой отрасли опять же вбухивая туда суммы на содержание и обслуживание
и там и там траты
а результат очереди и дефисит
капитализм однако
Лесовик:
Эх молодежь,молодежь..Какой такой "председатель обкома"?
Эх молодежь,молодежь..Какой такой "председатель обкома"?
пардон
советский новояз сбой дал
председатели, секретари первые вторые третьи
так "удобно" всех перечислять Цитата:
Лесовик:
По поводу использования этой резиденции в советское время , а именно в середине 80 годов прошлого века я уже как то писал. В то время первым секретарём Костанайского обкома компартии Казахстана был Демиденко. Так вот , он жил в квартире (вроде по ул. Толстого?), а в т.н. резиденции в выходные дни отдыхали простые работяги..и я там в компании слесарей,электриков, прядильщиков и прочих рабочих с химзавода отдыхал.. Очень классно выходные провели.
По поводу использования этой резиденции в советское время , а именно в середине 80 годов прошлого века я уже как то писал. В то время первым секретарём Костанайского обкома компартии Казахстана был Демиденко. Так вот , он жил в квартире (вроде по ул. Толстого?), а в т.н. резиденции в выходные дни отдыхали простые работяги..и я там в компании слесарей,электриков, прядильщиков и прочих рабочих с химзавода отдыхал.. Очень классно выходные провели.
тоесть резиденцию секретаря использовали для отдыха работяг? тур база,шашлычки, музычка, выпивончик? и все на народные пардон тогда государственные бюджетные деньги?
Цитата:
Лесовик:
Очень классно выходные провели. Так что не надо путать развитый социализм с недоразвитым капитализмом. Только прошу не переводить этот тезис в плоскость "дефицит ,талоны и прочее".. Всё это было с началом т.н. перестройки, а проще говоря- предательства и сдачи интересов народа верхушкой партии.
Очень классно выходные провели. Так что не надо путать развитый социализм с недоразвитым капитализмом. Только прошу не переводить этот тезис в плоскость "дефицит ,талоны и прочее".. Всё это было с началом т.н. перестройки, а проще говоря- предательства и сдачи интересов народа верхушкой партии.
очень классно время провели в гос резиденции
а потом резко почему то талончики,очереди и дефисит (скетч аркадия райкина за 1974 год)
вас не удивил такой резкий переход? а может по закону рынка (кои и был основой экономики ссср лакированной под план) если работяги будут отдыхать в выходные на гос дачах то затем для всей страны начинаются талончики? потому что как-то странно это содержать гос дачу для первого лица когда как это лицо живет вообще в другом месте на квартире (явно также вытаскивая из бюджета на ее содержание) при этом эту дачу не консервируют а отдают на отдых работягам определённой отрасли опять же вбухивая туда суммы на содержание и обслуживание
и там и там траты
а результат очереди и дефисит
капитализм однако
d
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 399
Деревянная лестница, пирс, зона из пеньков - Как нас пустили в «невозможную для посещения» костанайскую резиденцию президента
Отправлено: 04.04.23 - 16:53
Цитата:
Именно так - ул. Павлова, 69. Пусть всякие абайки сходят посмотрят
Лесовик:
Демиденко. Так вот , он жил в квартире (вроде по ул. Толстого?)
Демиденко. Так вот , он жил в квартире (вроде по ул. Толстого?)
Именно так - ул. Павлова, 69. Пусть всякие абайки сходят посмотрят
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