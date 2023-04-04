Отправлено: - 15:28

И ваше как может дешёвое топливо плохо влиять на экономику страны? Наоборот можно развиватся и душить соседние страны дешёвым товаром. Короче опять повышение цен на всё.



Цитата:смиотри обьесню популярноживут две сеьми петрвоых и башировыху петровых 14 детейа у башировых 2петровым мама покупает 14 яблок и башировым 14в итоге петрвовы сжирают свои яблоки и еще прибегают к башировым нахаляву сьедать еще и их яблокибашировы вроде по одному-два яблочку сьели и вроде как довльны но ведь мама им оставила 14 яблок которые сожрала толпа петровыхв итоге мама башировых покупает как и петровым по 1 яблочку каждому ибо зачем брать больше если эти халявщики прибегут и все сожрут (дети башировых конечно недовольны этим)запрещать прибегать петровым? истерика у петровой матери начнется как это так нам запрещают к соседям ходить? запрещать петровым выносить с собой яблочки? тогда петровы проход через свой двор закроют или начнут по соседям ходить и визжать что башировы плохие не покупайте и не берите у них ничеговот и приходиться идти на компромисс))а если брать во внимание что страны опек решили резко снизить добычу нефтиа казахстан тут повышет цену на гсм то все это попахивает керосином точнее спланирвоанной акцией по обвалу экономики кое кому как было в 1973