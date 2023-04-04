Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на бензин и дизтопливо
Отправлено: 04.04.23 - 11:35
После заседания правительства глава кабмина Алихан Смаилов вразъяснил ситуацию с предстоящим повышением цен на ГСМ. Он отметил, что в Казахстане самый высокий уровень потребления дизельного топлива на душу населения - 370 литров в год. Читать новость
450 непрокатило .Транзит не дураки. В России можно спокойно дешевле заправить. Дешёвое топливо открыто продаётся по 40 р для камазов, на уборку пойдёт.( это без всяких понтов про поддержку аграриев) А такие крутые АЗС как Лукойл, Татнефть продаёт и зимой и летом по55- 57р . Можно заправить без чека, будет по 50 р. Вот такие услуги есть. Министр про это просто не знает.
Добрый день. Интересные решения!! Получается наше государство не может контролировать вывоз ГСМ? Получается вывоз чего-либо через границу не поддается контролю. Смех да и только. Глупее решения и придумать сложно. "Мы поднимаем цены потому что всё вывозят, у себя получается дефицит. И плевать, что все опять подорожает и инфляция и без того рекордная, зато вывозить не будут." Адекватный бизнесмен при увеличении спроса будет увеличивать объем производства, а у нас по накатанной - поднимают цены. Вместо того чтобы увеличивать производство и легальный экспорт и на этом получать дополнительные доходы из-за рубежа, решили закрыть экспорт, поднять цены и получить эти доходы из карманов своих граждан. Как и кем такие такие решения проталкиваются? А цель скорее всего глубже и банальней, но о ней никто не говорит - пополнение пустого бюджета за счет граждан. Схема известная. После поднятия цен на ГСМ на внутреннем рынке скажут, что производители получают дополнительный доход, маржа то увеличилась без дополнительных затрат производителя, нужно изъять этот доход в виде налога.
И ваше как может дешёвое топливо плохо влиять на экономику страны? Наоборот можно развиватся и душить соседние страны дешёвым товаром. Короче опять повышение цен на всё.
смиотри обьесню популярно живут две сеьми петрвоых и башировых у петровых 14 детей а у башировых 2 петровым мама покупает 14 яблок и башировым 14 в итоге петрвовы сжирают свои яблоки и еще прибегают к башировым нахаляву сьедать еще и их яблоки башировы вроде по одному-два яблочку сьели и вроде как довльны но ведь мама им оставила 14 яблок которые сожрала толпа петровых в итоге мама башировых покупает как и петровым по 1 яблочку каждому ибо зачем брать больше если эти халявщики прибегут и все сожрут (дети башировых конечно недовольны этим) запрещать прибегать петровым? истерика у петровой матери начнется как это так нам запрещают к соседям ходить? запрещать петровым выносить с собой яблочки? тогда петровы проход через свой двор закроют или начнут по соседям ходить и визжать что башировы плохие не покупайте и не берите у них ничего вот и приходиться идти на компромисс))
а если брать во внимание что страны опек решили резко снизить добычу нефти а казахстан тут повышет цену на гсм то все это попахивает керосином точнее спланирвоанной акцией по обвалу экономики кое кому как было в 1973
Для того, чтобы решать проблемы за счёт повышения цен - для этого не надо быть министром. Очередное подтверждение того, что никакой рыночной экономики в Казахстане нет. Повышение цен - это путь в никуда. Очередной виток инфляции. В Европу никто бензин из России не вывозит. Просто нужна политическая воля, жесткие таможенные пошлины и т.д.
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