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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17496
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.04.23 - 22:03
#4936
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Цитата:
Kairat stayer:
Выше в посте за номером 4822, отмечали, что недавно разогнали небольшую волну человек 20. Теперь, на мой взгляд, инициаторы соскучившиеся по союзу, баланду хлебать будут.

Это что вообще было? Если это прикол первоапрельский, то там у кого-то с чувством юмора проблемы) это ж надо было так вляпаться на ровном месте)) на что они надеялись? 8-)
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1735
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.04.23 - 22:12
#4937
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Цитата:
maxsaf:

Очередная провокация. Кому-то очень хочется доказать, что в Казахстане есть сепаратисты.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17496
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.04.23 - 22:28
#4938
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Цитата:
КГСПС:
Кому-то очень хочется доказать, что в Казахстане есть сепаратисты.

Так если те люди не сепаратисты, то тогда кто они? В Петропавловске вроде бы не настолько плохой радиационный фон, чтобы людям так голову напекло :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4139
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.04.23 - 22:50
#4939
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Цитата:
КГСПС:
провокация


Похоже на постановку: - лица напряженные, не как у единомышленников - свободные, расслабленные, везде ведь свои, как бы, в кругу единомышленников.
Текст читают по бумажке и не совсем чётко: - если ты идейный, то зачем тебе заранее написанный текст, о чём говорить ты сам должен знать и говорить от сердца и от души; - ты же не аким на сельском сходе мямлющий о каких то фонарях, молочно-товарных фермах и зимней очистке посёлка от снега.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17496
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.04.23 - 23:05
#4940
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Цитата:
ACROS:
лица напряженные, не как у единомышленников - свободные, расслабленные, везде ведь свои, как бы, в кругу единомышленников.

Возможно осознают риски)

Цитата:
ACROS:
Текст читают по бумажке и не совсем чётко


Надо найти того, кто этот текст написал)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17496
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.04.23 - 23:07
#4941
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Цитата:
ACROS:
Похоже на постановку

А в чем прикол такие постановки разыгрывать? Риск ведь очевиден для этих "актеров", и при этом очень серьезный.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4139
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.04.23 - 08:38
#4942
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Цитата:
maxsaf:
прикол такие постановки разыгрыват


Завтра в пресс-релизе КНБ по окончании операции узнаем- что и как и почём и для чего это всё делалось. Официальную версию, конечно, а неофициальную- узун-кулак доставит.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1833
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.04.23 - 09:03
#4943
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Цитата:
ACROS:
Завтра в пресс-релизе КНБ по окончании операции узнаем- что и как и почём и для чего это всё делалось. Официальную версию, конечно, а неофициальную- узун-кулак доставит.

Я тоже за то, что это не самая умная постановка. Какой то бред несут, корпорация Казахстан это что? С другой стороны кому это выгодно? Я не знаю, власти вроде бы нет, оппозиции тоже, внешним силам, да тоже нет. Может просто весеннее обострение психического расстройства?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1833
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.04.23 - 09:05
#4944
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Я с удивлением узнал , что у этого народного совета есть филиал в Туркестане
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4100
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.04.23 - 09:37
#4945
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Цитата:
maxsaf:
Это что вообще было? Если это прикол первоапрельский, то там у кого-то с чувством юмора проблемы) это ж надо было так вляпаться на ровном месте)) на что они надеялись?


Цитата:
maxsaf:
Надо найти того, кто этот текст написал)


Форма устройства государства унитарное, мятежники однозначно виноваты. Постановка или не постановка, скоро будет ясно. Не знание законов гражданами в любой стране, не снимает ответственности за совершенные противоправные действия и поступки.

На счёт зачитанного текста, на мой взгляд, будут устанавливать тех кто написал. Если есть такие граждане. Но, пока только предположения и смутные подозрения. В общем будут разбираться, посмотрим.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15639
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.04.23 - 09:48
#4946
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Цитата:
saba:
Какой то бред несут, корпорация Казахстан это что? С

Есть какая-то "организация", которая "не признает" развал СССР. Про неё ещё Куат Ахметов говорил - я от него про них и узнал. У них даже сайт есть, но не помню название организации. Скорее всего, это они и были. Хотя, как я думаю, там текст был довольно аккуратный юридически и там сепаратизм пришить не получится. То есть, некая кучка мужчин и женщин не признает над собой государство. При этом не претендует ни на целостность, ни на территории. Бред, конечно, но юридически чисто будет, скорее всего.
Цитата:
maxsaf: А в чем прикол такие постановки разыгрывать?
Выгодно тем кто хочет посеять раздор в Казахстане. Ну и постановка не факт что в Казахстане была. Вообще очень странно - они отказываются от государства в государственном учреждении, судя по обилию символики на стенах.

[Исправлено: Victor Yang, 04.04.2023 - 09:54]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15639
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.04.23 - 09:51
#4947
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Цитата:
ACROS:
а неофициальную- узун-кулак доставит.

В наше время этот узун-кулак могут использовать в своих целях нехорошие люди.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4100
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.04.23 - 11:36
#4948
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Цитата:
saba:
Огромное количество русскоязычных людей любят Казахстан всей душой, а что в итоге получается? Обучение казахскому формальное, я казах не могу с этим обучением совладать, дети поголовно говорят на русском, даже в казахских школах, в школе говорят на казахском , на переменах на русском , а что делать. Я не знаю. силовым методом не вариант, мягким, видим , что за 30 лет, даже русскоязычные казахи не смогли или не захотели выучить язык


Цитировать самого себя не буду, ранее отмечал, что казахский язык в первую очередь нужен нам автохтонам. Не коренным этническим группам, он особо не нужен и осваивать не торопятся, заставлять никого не нужно. У части русскоязычного населения, не зависимо от национальных принадлежностей, дети учатся в РФ, назад возвращаться не собираются, ранее с приведением статистических данных обсуждали на форуме.

Вы отмечаете, что не овладели языком, вчера смотрел как новоиспечённые народные избранники в Астане принимали присягу. Так, отдельные граждане с азиатскими лицами заикаясь с акцентом, не смогли правильно зачитать текст присяги. Мне очень за них было стыдно.

Радует, что более 70% детей в прошлом году пошли учиться на государственном языке, в их числе, дети из не коренных этнических групп тоже есть. Процент будет увеличиваться, в перспективе, после смены поколений 80-90% и более граждан окончивших школы на казахском языке, на каких языках будут говорить? В идеале молодежь должна быть полиязычной, тоже неоднократно отмечал, цитировать не буду.

То, что старшее поколение не знает своего родного языка, можно объяснить тем, что во времена СССР в изучении казахского языка не было смысла. При этом, русский язык использовался везде в повседневной жизни (СМИ, органах власти, культуре, науке, производстве, документообороте с делопроизводством).

То, что отдельные лица, из числа старшего поколения-автохтоны, родители, бабушки и дедушки не научили своих детей и внуков родному языку, на мой взгляд, не очень хорошо. Вышеуказанные лица, скорее всего любят свою родину и являются патриотами. Однако, язык нужно знать, он нужен нам, как отметил выше. Недавно, приводил строки Расула Гамзатова:Если мой язык завтра исчезнет, то я готов сегодня умереть.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1833
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.04.23 - 11:44
#4949
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Цитата:
Kairat stayer:
граждан окончивших школы на казахском языке,

Вёз вчера женщину отчаянно пыталась говорить со мной на русском языке,ни слова не знает по русски, даже когда я ей отвечал на казахском
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24447
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.04.23 - 14:35
#4950
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Любопытное наблюдение..
В России за слова "Нет войне", дают срок семь лет зоны.
А за слова "Всех убьем и всех, кого надо ограбим", дают орден Мужества..
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