Отправлено: - 11:36

saba:

Огромное количество русскоязычных людей любят Казахстан всей душой, а что в итоге получается? Обучение казахскому формальное, я казах не могу с этим обучением совладать, дети поголовно говорят на русском, даже в казахских школах, в школе говорят на казахском , на переменах на русском , а что делать. Я не знаю. силовым методом не вариант, мягким, видим , что за 30 лет, даже русскоязычные казахи не смогли или не захотели выучить язык

Цитата:Цитировать самого себя не буду, ранее отмечал, что казахский язык в первую очередь нужен нам автохтонам. Не коренным этническим группам, он особо не нужен и осваивать не торопятся, заставлять никого не нужно. У части русскоязычного населения, не зависимо от национальных принадлежностей, дети учатся в РФ, назад возвращаться не собираются, ранее с приведением статистических данных обсуждали на форуме.Вы отмечаете, что не овладели языком, вчера смотрел как новоиспечённые народные избранники в Астане принимали присягу. Так, отдельные граждане с азиатскими лицами заикаясь с акцентом, не смогли правильно зачитать текст присяги. Мне очень за них было стыдно.Радует, что более 70% детей в прошлом году пошли учиться на государственном языке, в их числе, дети из не коренных этнических групп тоже есть. Процент будет увеличиваться, в перспективе, после смены поколений 80-90% и более граждан окончивших школы на казахском языке, на каких языках будут говорить? В идеале молодежь должна быть полиязычной, тоже неоднократно отмечал, цитировать не буду.То, что старшее поколение не знает своего родного языка, можно объяснить тем, что во времена СССР в изучении казахского языка не было смысла. При этом, русский язык использовался везде в повседневной жизни (СМИ, органах власти, культуре, науке, производстве, документообороте с делопроизводством).То, что отдельные лица, из числа старшего поколения-автохтоны, родители, бабушки и дедушки не научили своих детей и внуков родному языку, на мой взгляд, не очень хорошо. Вышеуказанные лица, скорее всего любят свою родину и являются патриотами. Однако, язык нужно знать, он нужен нам, как отметил выше. Недавно, приводил строки Расула Гамзатова:Если мой язык завтра исчезнет, то я готов сегодня умереть.