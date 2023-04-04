Re: Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на...

Отправлено: - 12:49

Добрый день.

Интересные решения!! Получается наше государство не может контролировать вывоз ГСМ? Получается вывоз чего-либо через границу не поддается контролю. Смех да и только. Глупее решения и придумать сложно. "Мы поднимаем цены потому что всё вывозят, у себя получается дефицит. И плевать, что все опять подорожает и инфляция и без того рекордная, зато вывозить не будут." Адекватный бизнесмен при увеличении спроса будет увеличивать объем производства, а у нас по накатанной - поднимают цены. Вместо того чтобы увеличивать производство и легальный экспорт и на этом получать дополнительные доходы из-за рубежа, решили закрыть экспорт, поднять цены и получить эти доходы из карманов своих граждан. Как и кем такие такие решения проталкиваются? А цель скорее всего глубже и банальней, но о ней никто не говорит - пополнение пустого бюджета за счет граждан. Схема известная. После поднятия цен на ГСМ на внутреннем рынке скажут, что производители получают дополнительный доход, маржа то увеличилась без дополнительных затрат производителя, нужно изъять этот доход в виде налога.