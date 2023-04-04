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≡ Гид по фруктам Египта — что точно стоит попробовать, а что лучше обойти стороной
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46520
Гид по фруктам Египта — что точно стоит попробовать, а что лучше обойти стороной
Отправлено: 04.04.23 - 12:36
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Египет богат разнообразными фруктами, которые растут на его территории в разное время года. Благодаря жаркому климату сочные фрукты здесь созревают на протяжении всего года, поэтому пляжный отдых можно совместить с витаминотерапией. Забронировать тур легко на сервисе онлайн-бронирования BRONIX.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1147
Re: Гид по фруктам Египта — что точно стоит попробовать, а что...
Отправлено: 04.04.23 - 12:36
#1
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Цитата:
киви — могут содержать много пестицидов, поэтому следует убедиться, что они были выращены и обработаны безопасным способом.

Источник:

Интересно кто может предоставить такую информацию,тем более в Египте.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9335
Re: Гид по фруктам Египта — что точно стоит попробовать, а что...
Отправлено: 04.04.23 - 13:10
#2
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Цитата:
Бананы — это еще один популярный фрукт, который можно найти в Египте

Источник:

Вы не поверите ,бананы запросто можно купить в Кустанае в любом магазине.
Цитата:
Хурма. Это знаменитый фрукт с нежной текстурой и сладким вкусом

Источник:

Хурму в Египте вообще не видел ,а вот у нас её полно с сентября по март.
Цитата:
Манго — это экзотический фрукт

Источник:

За манго только в Тайланд.
Цитата:
Апельсины — это один из самых популярных фруктов в Египте.

Источник:

Ну, а апельсинами нас не удивишь.
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