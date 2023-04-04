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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48520 Бананы — это еще один популярный фрукт, который можно найти в ЕгиптеИсточник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48520 Хурма. Это знаменитый фрукт с нежной текстурой и сладким вкусомИсточник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48520 Манго — это экзотический фруктИсточник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48520 Апельсины — это один из самых популярных фруктов в Египте.Источник:

Цитата:Вы не поверите ,бананы запросто можно купить в Кустанае в любом магазине.Цитата:Хурму в Египте вообще не видел ,а вот у нас её полно с сентября по март.Цитата:За манго только в Тайланд.Цитата:Ну, а апельсинами нас не удивишь.