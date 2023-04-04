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≡ Шесть домов затопила вышедшая из берегов река Тюнтюгур в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46520
Шесть домов затопила вышедшая из берегов река Тюнтюгур в Костанайской области
Отправлено: 04.04.23 - 12:33
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Последствия подтоплений в селе Железнодорожное ликвидируют костанайские спасатели. Из-за интенсивного снеготаяния и прибытия талых вод из берегов вышла река Тюнтюгур. В зоне подтопления оказались находящиеся в низине шесть 2-квартирных домов.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1147
Re: Шесть домов затопила вышедшая из берегов река Тюнтюгур в...
Отправлено: 04.04.23 - 12:33
#1
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Цитата:
Шесть домов затопила вышедшая из берегов река Тюнтюгур в Костанайской области

Источник:


Первый год затапливает эти дома? Явно давным давно ,из года в год.Спрашивается почему строили в подтопляемой зоне?
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