Отправлено: - 12:22

Vit:

Вам же всё равно кому перечислять, а я хоть деньги в хорошее дело запущу.

Цитата:Можно и 122 свечки в церкви поставить и молитву прочитать им за здравие! Всё таки какая то польза будет