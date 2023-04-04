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Как будут ездить общественный транспорт во время ремонта пр. Абая в Костанае?

Цитата:Название не совсем соответствует содержанию новости. В ней про сроки закрытия проспекта, но не про то КАКИЕ и ГДЕ ловить автобусы.Что трудно написать подробно улицы и названия остановок для каждого маршрута?Криворукая схема от акимата точно не помогает.Ко всему она не полная. К концу апреля начнут ходить дачные маршруты: 113, 113а, 113б, 114, 108. Где их маршрут будет, где дачникам метаться по кжби в поисках автобуса?