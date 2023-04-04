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Как будет ездить общественный транспорт во время ремонта пр. Абая в Костанае?
Как будет ездить общественный транспорт во время ремонта пр. Абая в Костанае?
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