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≡ Как будет ездить общественный транспорт во время ремонта пр. Абая в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46520
Как будет ездить общественный транспорт во время ремонта пр. Абая в Костанае?
Отправлено: 04.04.23 - 10:49
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Строительно-монтажные работы по ремонту проспекта начнутся 6 апреля. Средний ремонт методом ресайклирования на пр. Абая сделают от ул. Тәуелсіздік до путепровода на ул. Карбышева. Завершить работы планируют к 31 июля.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9085
Re: Как будут ездить общественный транспорт во время ремонта пр....
Отправлено: 04.04.23 - 10:49
#1
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Цитата:
Как будут ездить общественный транспорт во время ремонта пр. Абая в Костанае?

Название не совсем соответствует содержанию новости. В ней про сроки закрытия проспекта, но не про то КАКИЕ и ГДЕ ловить автобусы.Что трудно написать подробно улицы и названия остановок для каждого маршрута?
Криворукая схема от акимата точно не помогает.
Ко всему она не полная. К концу апреля начнут ходить дачные маршруты: 113, 113а, 113б, 114, 108. Где их маршрут будет, где дачникам метаться по кжби в поисках автобуса?
Профайл
Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
198
Re: Как будет ездить общественный транспорт во время ремонта пр....
Отправлено: 04.04.23 - 11:11
#2
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А 108 автобус где ходить будет?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9085
Как будет ездить общественный транспорт во время ремонта пр. Абая в Костанае?
Отправлено: 04.04.23 - 11:12
#3
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Цитата:
ZXC:
А 108 автобус где ходить будет?

Ну вы прям для акимата открытие сделали. Они сейчас узнают, что такой тоже есть и ездит через кжби)
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1833
Re: Как будет ездить общественный транспорт во время ремонта пр....
Отправлено: 04.04.23 - 11:37
#4
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Всё улицы Алтынсарина и Бааймагамбетова можно закрывать, не проедешь
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4883
Re: Как будет ездить общественный транспорт во время ремонта пр....
Отправлено: 04.04.23 - 12:17
#5
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Цитата:
yudjin:
Криворукая схема от акимата точно не помогает.

ребенок рисовал - однозначно :lol:
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