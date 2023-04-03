Отправлено: - 09:35

JereK: Да не имеет смысла делать столько переходов для пешеходов.

ACROS: поменьше или же вообще УБРАТЬ пеш.переходы - проезжая часть - это для автомобилей; тротуар - это для пешеходов.

Цитата:Цитата:Да что вы говорите? Превозносить себя над другими лишь потому что у вас под задом железяка на колесах и говорить о своих каких-то привилегиях - это прям ФУУУУ. Почему вы, сидя в теплом кресле должны наслаждаться своим исключительным видом, а пешеходы метаться по не чищенным тротуарам, раздолбанным переходам в поисках места перехода? Желаю вам дожить до того возраста, когда вы пойдете в банкомат за пенсией... с бадиком, по обледенелым тротуарам,а переход будет очень далеко... и завален снегом. И тогда ваша мечта сбудется!