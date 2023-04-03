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От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46520
От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
Отправлено: 03.04.23 - 08:10
Основная масса ДТП происходит из-за неправильной организации дорожного движения. К этому выводу костанайские полицейские пришли после анализа аварий. По городу «некорректно работают практически все светофоры», а в Костанае "просто нет дорожной разметки".
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.08.08
- Сообщений:
- 982
От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
Отправлено: 03.04.23 - 21:58
Цитата:
Видимо в ситуации со знаками приоритета на некоторых нерегулируемых перекрёстках тоже расчёт на то, что "местные знают". То на главной не хватает соответствующего знака, то на второстепенной. Или это не повышает риски ДТП?
Написал в iKomek, перезвонили через несколько дней, сказали, что мне нужно куда-то поехать и написать заявление об отсутствии знака, потом кажется заверить его в канцелярии, и т.д. и т.п., и тогда этот вопрос будет рассмотрен. Я-то наивно полагал, что соответствующие службы должны периодически объезжать перекрёстки города, фиксировать отсутствие или повреждение знаков, и давать распоряжения на устранение проблем. Но оказывается, это физлицо должно куда-то ехать, тратить личное время и писать какие-то заявления, чтобы ответственный за дорожные знаки выполнил свою работу.
[Исправлено: Undead, 03.04.2023 - 22:01]
[Исправлено: Undead, 04.04.2023 - 08:36]
saba:
Меня остановили , спросили" Ты местный" знаешь же что здесь 40
Меня остановили , спросили" Ты местный" знаешь же что здесь 40
Видимо в ситуации со знаками приоритета на некоторых нерегулируемых перекрёстках тоже расчёт на то, что "местные знают". То на главной не хватает соответствующего знака, то на второстепенной. Или это не повышает риски ДТП?
Написал в iKomek, перезвонили через несколько дней, сказали, что мне нужно куда-то поехать и написать заявление об отсутствии знака, потом кажется заверить его в канцелярии, и т.д. и т.п., и тогда этот вопрос будет рассмотрен. Я-то наивно полагал, что соответствующие службы должны периодически объезжать перекрёстки города, фиксировать отсутствие или повреждение знаков, и давать распоряжения на устранение проблем. Но оказывается, это физлицо должно куда-то ехать, тратить личное время и писать какие-то заявления, чтобы ответственный за дорожные знаки выполнил свою работу.
[Исправлено: Undead, 03.04.2023 - 22:01]
[Исправлено: Undead, 04.04.2023 - 08:36]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1735
От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
Отправлено: 03.04.23 - 22:22
Цитата:
Потом ещё объявят тендер, кто этот знак ставить будет.
Undead:
Потом ещё объявят тендер, кто этот знак ставить будет.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15639
От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
Отправлено: 04.04.23 - 00:50
Цитата:
Ничего подобного. Это фигура речи и вполне может быть в официальной речи, чтобы не было слишком сухо.
ACROS:
только на кухне и в неофициальных разговорах, но не в ОФИЦИАЛЬНОЙ статье и в ранге гос.служащего.
только на кухне и в неофициальных разговорах, но не в ОФИЦИАЛЬНОЙ статье и в ранге гос.служащего.
Ничего подобного. Это фигура речи и вполне может быть в официальной речи, чтобы не было слишком сухо.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1327
От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
Отправлено: 04.04.23 - 07:26
Цитата:
Да и полицейских тьма ездит на своих автомобилях и все они знают о неправильных знаках. Они же так сказать блюстители законов, почему они не выполняют эту работу?
Undead:
Я-то наивно полагал, что соответствующие службы должны периодически объезжать перекрёстки
Я-то наивно полагал, что соответствующие службы должны периодически объезжать перекрёстки
Да и полицейских тьма ездит на своих автомобилях и все они знают о неправильных знаках. Они же так сказать блюстители законов, почему они не выполняют эту работу?
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 523
Re: От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует...
Отправлено: 04.04.23 - 07:55
Понятно только одно- пешеходов за людей не считают.
К примеру, перекрёсток Каирбекова-Толстого - убрали один переход, хотя по нему,к примеру водят детей в садик. Выписывать круги с ребёнком на руках в поисках знака пешеходного перехода, который с одной стороны в один миг пропал - так себе удовольствие.
К примеру, перекрёсток Каирбекова-Толстого - убрали один переход, хотя по нему,к примеру водят детей в садик. Выписывать круги с ребёнком на руках в поисках знака пешеходного перехода, который с одной стороны в один миг пропал - так себе удовольствие.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5996
От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
Отправлено: 04.04.23 - 08:32
Очень давно я на своем стареньком фольсе ездил в Челябинск, так еду по федоровке, а передомной джип, я присел к нему сзади и еду неспеша, останавливает меня дп, и предъявляет превышение. Я говорю что ехал за джипом, почему тогда его не остановили, а меня? Оказывается тот был местный аким. Тогда я внаглую заявил, что ездили с Акимом размечать землю под строительство, сейчас позвоню ему. Поли смены бодренько отдали документы и рекомендовали впредь не нарушать
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9085
От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
Отправлено: 04.04.23 - 09:35
Цитата:
Цитата:
Да что вы говорите? Превозносить себя над другими лишь потому что у вас под задом железяка на колесах и говорить о своих каких-то привилегиях - это прям ФУУУУ. Почему вы, сидя в теплом кресле должны наслаждаться своим исключительным видом, а пешеходы метаться по не чищенным тротуарам, раздолбанным переходам в поисках места перехода? Желаю вам дожить до того возраста, когда вы пойдете в банкомат за пенсией... с бадиком, по обледенелым тротуарам,а переход будет очень далеко... и завален снегом. И тогда ваша мечта сбудется!
JereK: Да не имеет смысла делать столько переходов для пешеходов.
Цитата:
ACROS: поменьше или же вообще УБРАТЬ пеш.переходы - проезжая часть - это для автомобилей; тротуар - это для пешеходов.
Да что вы говорите? Превозносить себя над другими лишь потому что у вас под задом железяка на колесах и говорить о своих каких-то привилегиях - это прям ФУУУУ. Почему вы, сидя в теплом кресле должны наслаждаться своим исключительным видом, а пешеходы метаться по не чищенным тротуарам, раздолбанным переходам в поисках места перехода? Желаю вам дожить до того возраста, когда вы пойдете в банкомат за пенсией... с бадиком, по обледенелым тротуарам,а переход будет очень далеко... и завален снегом. И тогда ваша мечта сбудется!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4139
От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
Отправлено: 04.04.23 - 12:10
Цитата:
Говорю реальные вещи и как видите я не один такой: -мы в одинаковых условиях с пешеходами; и даже по нынешним правилам, они имеют преимущество про переходе через проезжую часть, хотя прежде чем переходить для своей же собственной безопасности - они должны убедиться в отсутствии приближающего транспорта и только после этого начинать движение - ведь это редко так бывает, скорее наоборот; и многие переходят не глядя по сторонам, как учили раньше в школе: - сразу посмотреть налево, на середине направо. В ушах телефоны, голова прямо - прямо идёт как король. А, ведь по гололёду мгновенно остановить авто невозможно.
По поводу метания по неочищенному тротуару: - проезжую часть Жандубаев с командой тоже ПЛОХО чистят, даже если и почистили то какая то суженная по метру с каждой стороны - условия у нас то же тут одинаковы.
Насчёт пенсии - что за ней идти, тем более в гололёд или буран- сейчас у всех карточки Халык или любого другого банка.
yudjin:
пешеходы метаться по не чищенным тротуарам,
пешеходы метаться по не чищенным тротуарам,
Говорю реальные вещи и как видите я не один такой: -мы в одинаковых условиях с пешеходами; и даже по нынешним правилам, они имеют преимущество про переходе через проезжую часть, хотя прежде чем переходить для своей же собственной безопасности - они должны убедиться в отсутствии приближающего транспорта и только после этого начинать движение - ведь это редко так бывает, скорее наоборот; и многие переходят не глядя по сторонам, как учили раньше в школе: - сразу посмотреть налево, на середине направо. В ушах телефоны, голова прямо - прямо идёт как король. А, ведь по гололёду мгновенно остановить авто невозможно.
По поводу метания по неочищенному тротуару: - проезжую часть Жандубаев с командой тоже ПЛОХО чистят, даже если и почистили то какая то суженная по метру с каждой стороны - условия у нас то же тут одинаковы.
Насчёт пенсии - что за ней идти, тем более в гололёд или буран- сейчас у всех карточки Халык или любого другого банка.
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