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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.04.23 - 22:03
Цитата:
Это что вообще было? Если это прикол первоапрельский, то там у кого-то с чувством юмора проблемы) это ж надо было так вляпаться на ровном месте)) на что они надеялись?
Kairat stayer:
Выше в посте за номером 4822, отмечали, что недавно разогнали небольшую волну человек 20. Теперь, на мой взгляд, инициаторы соскучившиеся по союзу, баланду хлебать будут.
Выше в посте за номером 4822, отмечали, что недавно разогнали небольшую волну человек 20. Теперь, на мой взгляд, инициаторы соскучившиеся по союзу, баланду хлебать будут.
Это что вообще было? Если это прикол первоапрельский, то там у кого-то с чувством юмора проблемы) это ж надо было так вляпаться на ровном месте)) на что они надеялись?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1735
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.04.23 - 22:12
Цитата:
Очередная провокация. Кому-то очень хочется доказать, что в Казахстане есть сепаратисты.
maxsaf:
Очередная провокация. Кому-то очень хочется доказать, что в Казахстане есть сепаратисты.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.04.23 - 22:28
Цитата:
Так если те люди не сепаратисты, то тогда кто они? В Петропавловске вроде бы не настолько плохой радиационный фон, чтобы людям так голову напекло
КГСПС:
Кому-то очень хочется доказать, что в Казахстане есть сепаратисты.
Кому-то очень хочется доказать, что в Казахстане есть сепаратисты.
Так если те люди не сепаратисты, то тогда кто они? В Петропавловске вроде бы не настолько плохой радиационный фон, чтобы людям так голову напекло
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4138
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.04.23 - 22:50
Цитата:
Похоже на постановку: - лица напряженные, не как у единомышленников - свободные, расслабленные, везде ведь свои, как бы, в кругу единомышленников.
Текст читают по бумажке и не совсем чётко: - если ты идейный, то зачем тебе заранее написанный текст, о чём говорить ты сам должен знать и говорить от сердца и от души; - ты же не аким на сельском сходе мямлющий о каких то фонарях, молочно-товарных фермах и зимней очистке посёлка от снега.
КГСПС:
провокация
провокация
Похоже на постановку: - лица напряженные, не как у единомышленников - свободные, расслабленные, везде ведь свои, как бы, в кругу единомышленников.
Текст читают по бумажке и не совсем чётко: - если ты идейный, то зачем тебе заранее написанный текст, о чём говорить ты сам должен знать и говорить от сердца и от души; - ты же не аким на сельском сходе мямлющий о каких то фонарях, молочно-товарных фермах и зимней очистке посёлка от снега.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.04.23 - 23:05
Цитата:
Возможно осознают риски)
Цитата:
Надо найти того, кто этот текст написал)
ACROS:
лица напряженные, не как у единомышленников - свободные, расслабленные, везде ведь свои, как бы, в кругу единомышленников.
лица напряженные, не как у единомышленников - свободные, расслабленные, везде ведь свои, как бы, в кругу единомышленников.
Возможно осознают риски)
Цитата:
ACROS:
Текст читают по бумажке и не совсем чётко
Текст читают по бумажке и не совсем чётко
Надо найти того, кто этот текст написал)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.04.23 - 23:07
Цитата:
А в чем прикол такие постановки разыгрывать? Риск ведь очевиден для этих "актеров", и при этом очень серьезный.
ACROS:
Похоже на постановку
Похоже на постановку
А в чем прикол такие постановки разыгрывать? Риск ведь очевиден для этих "актеров", и при этом очень серьезный.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4138
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.04.23 - 08:38
Цитата:
Завтра в пресс-релизе КНБ по окончании операции узнаем- что и как и почём и для чего это всё делалось. Официальную версию, конечно, а неофициальную- узун-кулак доставит.
maxsaf:
прикол такие постановки разыгрыват
прикол такие постановки разыгрыват
Завтра в пресс-релизе КНБ по окончании операции узнаем- что и как и почём и для чего это всё делалось. Официальную версию, конечно, а неофициальную- узун-кулак доставит.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1830
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.04.23 - 09:03
Цитата:
Я тоже за то, что это не самая умная постановка. Какой то бред несут, корпорация Казахстан это что? С другой стороны кому это выгодно? Я не знаю, власти вроде бы нет, оппозиции тоже, внешним силам, да тоже нет. Может просто весеннее обострение психического расстройства?
ACROS:
Завтра в пресс-релизе КНБ по окончании операции узнаем- что и как и почём и для чего это всё делалось. Официальную версию, конечно, а неофициальную- узун-кулак доставит.
Завтра в пресс-релизе КНБ по окончании операции узнаем- что и как и почём и для чего это всё делалось. Официальную версию, конечно, а неофициальную- узун-кулак доставит.
Я тоже за то, что это не самая умная постановка. Какой то бред несут, корпорация Казахстан это что? С другой стороны кому это выгодно? Я не знаю, власти вроде бы нет, оппозиции тоже, внешним силам, да тоже нет. Может просто весеннее обострение психического расстройства?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1830
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.04.23 - 09:05
Я с удивлением узнал , что у этого народного совета есть филиал в Туркестане
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 4098
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.04.23 - 09:37
Цитата:
Цитата:
Форма устройства государства унитарное, мятежники однозначно виноваты. Постановка или не постановка, скоро будет ясно. Не знание законов гражданами в любой стране, не снимает ответственности за совершенные противоправные действия и поступки.
На счёт зачитанного текста, на мой взгляд, будут устанавливать тех кто написал. Если есть такие граждане. Но, пока только предположения и смутные подозрения. В общем будут разбираться, посмотрим.
maxsaf:
Это что вообще было? Если это прикол первоапрельский, то там у кого-то с чувством юмора проблемы) это ж надо было так вляпаться на ровном месте)) на что они надеялись?
Это что вообще было? Если это прикол первоапрельский, то там у кого-то с чувством юмора проблемы) это ж надо было так вляпаться на ровном месте)) на что они надеялись?
Цитата:
maxsaf:
Надо найти того, кто этот текст написал)
Надо найти того, кто этот текст написал)
Форма устройства государства унитарное, мятежники однозначно виноваты. Постановка или не постановка, скоро будет ясно. Не знание законов гражданами в любой стране, не снимает ответственности за совершенные противоправные действия и поступки.
На счёт зачитанного текста, на мой взгляд, будут устанавливать тех кто написал. Если есть такие граждане. Но, пока только предположения и смутные подозрения. В общем будут разбираться, посмотрим.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.04.23 - 09:48
Цитата:
Есть какая-то "организация", которая "не признает" развал СССР. Про неё ещё Куат Ахметов говорил - я от него про них и узнал. У них даже сайт есть, но не помню название организации. Скорее всего, это они и были. Хотя, как я думаю, там текст был довольно аккуратный юридически и там сепаратизм пришить не получится. То есть, некая кучка мужчин и женщин не признает над собой государство. При этом не претендует ни на целостность, ни на территории. Бред, конечно, но юридически чисто будет, скорее всего.
Цитата:
[Исправлено: Victor Yang, 04.04.2023 - 09:54]
saba:
Какой то бред несут, корпорация Казахстан это что? С
Какой то бред несут, корпорация Казахстан это что? С
Есть какая-то "организация", которая "не признает" развал СССР. Про неё ещё Куат Ахметов говорил - я от него про них и узнал. У них даже сайт есть, но не помню название организации. Скорее всего, это они и были. Хотя, как я думаю, там текст был довольно аккуратный юридически и там сепаратизм пришить не получится. То есть, некая кучка мужчин и женщин не признает над собой государство. При этом не претендует ни на целостность, ни на территории. Бред, конечно, но юридически чисто будет, скорее всего.
Цитата:
maxsaf: А в чем прикол такие постановки разыгрывать?Выгодно тем кто хочет посеять раздор в Казахстане. Ну и постановка не факт что в Казахстане была. Вообще очень странно - они отказываются от государства в государственном учреждении, судя по обилию символики на стенах.
[Исправлено: Victor Yang, 04.04.2023 - 09:54]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.04.23 - 09:51
Цитата:
В наше время этот узун-кулак могут использовать в своих целях нехорошие люди.
ACROS:
а неофициальную- узун-кулак доставит.
а неофициальную- узун-кулак доставит.
В наше время этот узун-кулак могут использовать в своих целях нехорошие люди.
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