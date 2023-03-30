Прогноз на 5 дней
ясно+6°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 61% влажность
  • ЮВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае районы в центре города с одноэтажными частными...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46515
В Костанае районы в центре города с одноэтажными частными...
Отправлено: 30.03.23 - 09:52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае районы в центре города с одноэтажными частными домами планируют застроить высотками в 9, 12 и 14 этажей. Правильно ли это?
Результаты опроса

самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
573
Re: В Костанае районы в центре города с одноэтажными частными...
Отправлено: 30.03.23 - 09:52
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Город встанет в пробках, улицы никто не собирается расширять под новую транспортную нагрузку.

Ну а раз решили строить, то в любом случае построят, т.к. это чей-то бизнес, в стране правят деньги.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13613
Re: В Костанае районы в центре города с одноэтажными частными...
Отправлено: 30.03.23 - 10:38
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
Город встанет в пробках, улицы никто не собирается расширять под новую транспортную нагрузку.

как нагрузят домами расширят улицы
никто не будет расширять улицы если не застроены многоэтажки
Цитата:
Нет. Нужно строить новые микрорайоны на окраинах, расширяя территорию Костаная

ну да логично во всем мире центр города это небоскребы-сити центр и жилые кварталы а к окраинам частный сектор и только у нас дебилистика когда центр города это деревня с деревянными заборчиками и бабушками на лавочке а окраины сплошные многоэтажные гетто из которых тысячам людей приходиться добираться на работу в тот же центр перегружая общественный транспорт когда в то же время весь центр зачем то застроен камышевыми халупами в которых живут по 1-2 человека и на работу им ехать никуда не надо))
логично
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1301
Re: В Костанае районы в центре города с одноэтажными частными...
Отправлено: 31.03.23 - 10:51
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
Город встанет в пробках, улицы никто не собирается расширять под новую транспортную нагрузку.


Из-за новых жителей этих микрорайонов? Если в этих районах построят детсады и школы, то как раз наоборот многим и машина будет не нужна - всё можно сделать пешком. А если строить с подземными стоянками, делать дворы без машин, то и не будут выглядеть эти районы как автобазары/автостоянки. А вообще надо по примеру Эстонии и Люксембурга делать общественный транспорт полностью бесплатным, параллельно поднимая налоги на личные автомобили. Половине горожан машины не нужны - едет один человек на работу в центр из ЖанаКалы, коптит воздух, занимает места парковочные, дороги изнашивает.

Цитата:
abaika95:
ну да логично во всем мире центр города это небоскребы-сити центр и жилые кварталы а к окраинам частный сектор и только у нас дебилистика когда центр города это деревня с деревянными заборчиками и бабушками на лавочке


Ну, так они владельцы своих лавочек и домов. Что хотят, то и делают. Властям планировать нужно не на год вперёд, а на 50 лет. А у нас 30+ лет давали разрешения на перестройку домов, давали участки делить и строить по 2 дома на них, продавать под магазины и т.д. и т.п., а теперь вдруг опомнились и решили сносить эти районы.

При этом и платят не достаточно - вот и возмущения. Могли бы к примеру построить где-то в Мичурино новый микрорайон с частной застройки 2-этажных типовых домиков, с участками в 7 соток. И давать такие на обмен за дома с 3 сотками, у кого участки больше - доплачивать ещё деньгами. И всем будет выгодно. А в текущей ситуации выгоду получают только застройщики.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15639
Re: В Костанае районы в центре города с одноэтажными частными...
Отправлено: 31.03.23 - 16:02
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по реакции - пора социальную рекламу запускать в городе за эти перестройки микрорайонов.
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
298
Re: В Костанае районы в центре города с одноэтажными частными...
Отправлено: 04.04.23 - 08:38
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глядя, как развивается другие города, приходишь к следующему выводу, город должен расти в ширь... Когда он наберет нужную величину, в центре города земля будет стоить дороже и выглядеть привлекательней на столько, что стоимость земли (голой) будет превышать стоимость той же земли с новым домом на окраине - вот тогда и начнется застройка многоэтажками центра. Сейчас же в Костанае, стоимость земли в центре меньше чем стоимость квартиры в новостройке на окраине - поэтому люди и возмущаются при попытке их переселить... В целом по миру двигателем многоэтажного строительства всегда была стоимость земли, а не желание городских властей...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS