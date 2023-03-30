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В Костанае районы в центре города с одноэтажными частными...
В Костанае районы в центре города с одноэтажными частными...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46515
В Костанае районы в центре города с одноэтажными частными...
Отправлено: 30.03.23 - 09:52
В Костанае районы в центре города с одноэтажными частными домами планируют застроить высотками в 9, 12 и 14 этажей. Правильно ли это?
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Результаты опроса
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 573
Re: В Костанае районы в центре города с одноэтажными частными...
Отправлено: 30.03.23 - 09:52
Город встанет в пробках, улицы никто не собирается расширять под новую транспортную нагрузку.
Ну а раз решили строить, то в любом случае построят, т.к. это чей-то бизнес, в стране правят деньги.
Ну а раз решили строить, то в любом случае построят, т.к. это чей-то бизнес, в стране правят деньги.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13613
Re: В Костанае районы в центре города с одноэтажными частными...
Отправлено: 30.03.23 - 10:38
Цитата:
как нагрузят домами расширят улицы
никто не будет расширять улицы если не застроены многоэтажки
Цитата:
ну да логично во всем мире центр города это небоскребы-сити центр и жилые кварталы а к окраинам частный сектор и только у нас дебилистика когда центр города это деревня с деревянными заборчиками и бабушками на лавочке а окраины сплошные многоэтажные гетто из которых тысячам людей приходиться добираться на работу в тот же центр перегружая общественный транспорт когда в то же время весь центр зачем то застроен камышевыми халупами в которых живут по 1-2 человека и на работу им ехать никуда не надо))
логично
самый умный:
Город встанет в пробках, улицы никто не собирается расширять под новую транспортную нагрузку.
Город встанет в пробках, улицы никто не собирается расширять под новую транспортную нагрузку.
как нагрузят домами расширят улицы
никто не будет расширять улицы если не застроены многоэтажки
Цитата:
Нет. Нужно строить новые микрорайоны на окраинах, расширяя территорию Костаная
ну да логично во всем мире центр города это небоскребы-сити центр и жилые кварталы а к окраинам частный сектор и только у нас дебилистика когда центр города это деревня с деревянными заборчиками и бабушками на лавочке а окраины сплошные многоэтажные гетто из которых тысячам людей приходиться добираться на работу в тот же центр перегружая общественный транспорт когда в то же время весь центр зачем то застроен камышевыми халупами в которых живут по 1-2 человека и на работу им ехать никуда не надо))
логично
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1301
Re: В Костанае районы в центре города с одноэтажными частными...
Отправлено: 31.03.23 - 10:51
Цитата:
Из-за новых жителей этих микрорайонов? Если в этих районах построят детсады и школы, то как раз наоборот многим и машина будет не нужна - всё можно сделать пешком. А если строить с подземными стоянками, делать дворы без машин, то и не будут выглядеть эти районы как автобазары/автостоянки. А вообще надо по примеру Эстонии и Люксембурга делать общественный транспорт полностью бесплатным, параллельно поднимая налоги на личные автомобили. Половине горожан машины не нужны - едет один человек на работу в центр из ЖанаКалы, коптит воздух, занимает места парковочные, дороги изнашивает.
Цитата:
Ну, так они владельцы своих лавочек и домов. Что хотят, то и делают. Властям планировать нужно не на год вперёд, а на 50 лет. А у нас 30+ лет давали разрешения на перестройку домов, давали участки делить и строить по 2 дома на них, продавать под магазины и т.д. и т.п., а теперь вдруг опомнились и решили сносить эти районы.
При этом и платят не достаточно - вот и возмущения. Могли бы к примеру построить где-то в Мичурино новый микрорайон с частной застройки 2-этажных типовых домиков, с участками в 7 соток. И давать такие на обмен за дома с 3 сотками, у кого участки больше - доплачивать ещё деньгами. И всем будет выгодно. А в текущей ситуации выгоду получают только застройщики.
самый умный:
Город встанет в пробках, улицы никто не собирается расширять под новую транспортную нагрузку.
Город встанет в пробках, улицы никто не собирается расширять под новую транспортную нагрузку.
Из-за новых жителей этих микрорайонов? Если в этих районах построят детсады и школы, то как раз наоборот многим и машина будет не нужна - всё можно сделать пешком. А если строить с подземными стоянками, делать дворы без машин, то и не будут выглядеть эти районы как автобазары/автостоянки. А вообще надо по примеру Эстонии и Люксембурга делать общественный транспорт полностью бесплатным, параллельно поднимая налоги на личные автомобили. Половине горожан машины не нужны - едет один человек на работу в центр из ЖанаКалы, коптит воздух, занимает места парковочные, дороги изнашивает.
Цитата:
abaika95:
ну да логично во всем мире центр города это небоскребы-сити центр и жилые кварталы а к окраинам частный сектор и только у нас дебилистика когда центр города это деревня с деревянными заборчиками и бабушками на лавочке
ну да логично во всем мире центр города это небоскребы-сити центр и жилые кварталы а к окраинам частный сектор и только у нас дебилистика когда центр города это деревня с деревянными заборчиками и бабушками на лавочке
Ну, так они владельцы своих лавочек и домов. Что хотят, то и делают. Властям планировать нужно не на год вперёд, а на 50 лет. А у нас 30+ лет давали разрешения на перестройку домов, давали участки делить и строить по 2 дома на них, продавать под магазины и т.д. и т.п., а теперь вдруг опомнились и решили сносить эти районы.
При этом и платят не достаточно - вот и возмущения. Могли бы к примеру построить где-то в Мичурино новый микрорайон с частной застройки 2-этажных типовых домиков, с участками в 7 соток. И давать такие на обмен за дома с 3 сотками, у кого участки больше - доплачивать ещё деньгами. И всем будет выгодно. А в текущей ситуации выгоду получают только застройщики.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15639
Re: В Костанае районы в центре города с одноэтажными частными...
Отправлено: 31.03.23 - 16:02
Судя по реакции - пора социальную рекламу запускать в городе за эти перестройки микрорайонов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 298
Re: В Костанае районы в центре города с одноэтажными частными...
Отправлено: 04.04.23 - 08:38
Глядя, как развивается другие города, приходишь к следующему выводу, город должен расти в ширь... Когда он наберет нужную величину, в центре города земля будет стоить дороже и выглядеть привлекательней на столько, что стоимость земли (голой) будет превышать стоимость той же земли с новым домом на окраине - вот тогда и начнется застройка многоэтажками центра. Сейчас же в Костанае, стоимость земли в центре меньше чем стоимость квартиры в новостройке на окраине - поэтому люди и возмущаются при попытке их переселить... В целом по миру двигателем многоэтажного строительства всегда была стоимость земли, а не желание городских властей...
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