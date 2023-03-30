Отправлено: - 10:51

самый умный:

Город встанет в пробках, улицы никто не собирается расширять под новую транспортную нагрузку.

abaika95:

ну да логично во всем мире центр города это небоскребы-сити центр и жилые кварталы а к окраинам частный сектор и только у нас дебилистика когда центр города это деревня с деревянными заборчиками и бабушками на лавочке

Цитата:Из-за новых жителей этих микрорайонов? Если в этих районах построят детсады и школы, то как раз наоборот многим и машина будет не нужна - всё можно сделать пешком. А если строить с подземными стоянками, делать дворы без машин, то и не будут выглядеть эти районы как автобазары/автостоянки. А вообще надо по примеру Эстонии и Люксембурга делать общественный транспорт полностью бесплатным, параллельно поднимая налоги на личные автомобили. Половине горожан машины не нужны - едет один человек на работу в центр из ЖанаКалы, коптит воздух, занимает места парковочные, дороги изнашивает.Цитата:Ну, так они владельцы своих лавочек и домов. Что хотят, то и делают. Властям планировать нужно не на год вперёд, а на 50 лет. А у нас 30+ лет давали разрешения на перестройку домов, давали участки делить и строить по 2 дома на них, продавать под магазины и т.д. и т.п., а теперь вдруг опомнились и решили сносить эти районы.При этом и платят не достаточно - вот и возмущения. Могли бы к примеру построить где-то в Мичурино новый микрорайон с частной застройки 2-этажных типовых домиков, с участками в 7 соток. И давать такие на обмен за дома с 3 сотками, у кого участки больше - доплачивать ещё деньгами. И всем будет выгодно. А в текущей ситуации выгоду получают только застройщики.