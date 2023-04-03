Отправлено: - 22:03

Kairat stayer:

Выше в посте за номером 4822, отмечали, что недавно разогнали небольшую волну человек 20. Теперь, на мой взгляд, инициаторы соскучившиеся по союзу, баланду хлебать будут.

Цитата:Это что вообще было? Если это прикол первоапрельский, то там у кого-то с чувством юмора проблемы) это ж надо было так вляпаться на ровном месте)) на что они надеялись?