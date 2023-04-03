56 млн тенге лишилась жительница Костаная в результате интернет-мошенничества

Отправлено: - 08:34

Уважаемые лохи, зачем вы отдаёте такие огромные суммы малознакомым людям? В следующий раз когда вам захочется избавится от большой суммы денег напишите мне, я вам скину свой лицевой счёт. Вам же всё равно кому перечислять, а я хоть деньги в хорошее дело запущу.