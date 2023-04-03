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≡ 56 млн тенге лишилась жительница Костаная в результате интернет-мошенничества
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46515
56 млн тенге лишилась жительница Костаная в результате интернет-мошенничества
Отправлено: 03.04.23 - 19:17
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Об усилении мер против них говорили на аппаратном совещании в городском акимате. С начала года полиция зафиксировала 122 такого рода криминальных факта. Раскрываемость в этом году составила 40,2%, в предыдущем - 12,9%.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5996
Re: 56 млн тенге лишилась жительница Костаная в результате...
Отправлено: 03.04.23 - 19:17
#1
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Отдали деньги, значит они были лишними, лично у меня нет столько, чтобы сразу по одному звонку отдать кому-либо, за исключением истории с албиным, ну там были какие-то слезы, а позору на всю родню
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1143
Re: 56 млн тенге лишилась жительница Костаная в результате...
Отправлено: 03.04.23 - 21:27
#2
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Цитата:
За полгода жительница Костаная, поддавшись на мошенническую схему, инвестировала в сомнительный проект месяц за месяцем. Общий итог потерь - 56 млн тенге.

Источник:


Поражаюсь, до какой степени надо быть лохом..Или же эти деньги как пришли так и ушли,либо жадность погубила их,другого варианта я не вижу.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1762
56 млн тенге лишилась жительница Костаная в результате интернет-мошенничества
Отправлено: 03.04.23 - 22:12
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
до какой степени надо быть лохом

Тут походу соглашусь, для некоторых быть лохом - это судьба, наверное. :lol: Иных объяснений, отдать такие деньги в неизвестно под что, не вижу. 8-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5996
Re: 56 млн тенге лишилась жительница Костаная в результате...
Отправлено: 04.04.23 - 08:23
#4
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Чем закончилось история с бабушкой которая отписала квартиру, вроде здесь писали, кажется там гиблое дело....
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12115
56 млн тенге лишилась жительница Костаная в результате интернет-мошенничества
Отправлено: 04.04.23 - 08:34
#5
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Уважаемые лохи, зачем вы отдаёте такие огромные суммы малознакомым людям? В следующий раз когда вам захочется избавится от большой суммы денег напишите мне, я вам скину свой лицевой счёт. Вам же всё равно кому перечислять, а я хоть деньги в хорошее дело запущу.
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