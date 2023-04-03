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ACROS:

только на кухне и в неофициальных разговорах, но не в ОФИЦИАЛЬНОЙ статье и в ранге гос.служащего.

Цитата:Ничего подобного. Это фигура речи и вполне может быть в официальной речи, чтобы не было слишком сухо.