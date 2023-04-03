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≡ От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46515
От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
Отправлено: 03.04.23 - 08:10
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Основная масса ДТП происходит из-за неправильной организации дорожного движения. К этому выводу костанайские полицейские пришли после анализа аварий. По городу «некорректно работают практически все светофоры», а в Костанае "просто нет дорожной разметки".
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
982
От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
Отправлено: 03.04.23 - 21:58
#30
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Цитата:
saba:
Меня остановили , спросили" Ты местный" знаешь же что здесь 40

Видимо в ситуации со знаками приоритета на некоторых нерегулируемых перекрёстках тоже расчёт на то, что "местные знают". То на главной не хватает соответствующего знака, то на второстепенной. Или это не повышает риски ДТП?
Написал в iKomek, перезвонили через несколько дней, сказали, что мне нужно куда-то поехать и написать заявление об отсутствии знака, потом кажется заверить его в канцелярии, и т.д. и т.п., и тогда этот вопрос будет рассмотрен. Я-то наивно полагал, что соответствующие службы должны периодически объезжать перекрёстки города, фиксировать отсутствие или повреждение знаков, и давать распоряжения на устранение проблем. Но оказывается, это физлицо должно куда-то ехать, тратить личное время и писать какие-то заявления, чтобы чиновник из коммунальных служб выполнил свою работу.

[Исправлено: Undead, 03.04.2023 - 22:01]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1735
От светофоров до разметки - Полиция в Костанае требует сократить пешеходные переходы и ограничить повороты налево, чтобы снизить риски ДТП
Отправлено: 03.04.23 - 22:22
#31
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Цитата:
Undead:

Потом ещё объявят тендер, кто этот знак ставить будет.
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