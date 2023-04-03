Отправлено: - 21:58

saba:

Меня остановили , спросили" Ты местный" знаешь же что здесь 40

[Исправлено: Undead, 03.04.2023 - 22:01]

Цитата:Видимо в ситуации со знаками приоритета на некоторых нерегулируемых перекрёстках тоже расчёт на то, что "местные знают". То на главной не хватает соответствующего знака, то на второстепенной. Или это не повышает риски ДТП?Написал в iKomek, перезвонили через несколько дней, сказали, что мне нужно куда-то поехать и написать заявление об отсутствии знака, потом кажется заверить его в канцелярии, и т.д. и т.п., и тогда этот вопрос будет рассмотрен. Я-то наивно полагал, что соответствующие службы должны периодически объезжать перекрёстки города, фиксировать отсутствие или повреждение знаков, и давать распоряжения на устранение проблем. Но оказывается, это физлицо должно куда-то ехать, тратить личное время и писать какие-то заявления, чтобы чиновник из коммунальных служб выполнил свою работу.