Re: 56 млн тенге лишилась жительница Костаная в результате...

Отправлено: - 19:17

Отдали деньги, значит они были лишними, лично у меня нет столько, чтобы сразу по одному звонку отдать кому-либо, за исключением истории с албиным, ну там были какие-то слезы, а позору на всю родню