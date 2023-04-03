Отправлено: - 20:49

Эл-починно:

Ты бы сначала с материалом знакомился, что ли. Это фейковое фото сделанное ИИ.

Цитата:Какие то вы чудные..А я что сказал?Само собой на первое апреля в нейросеть Midjourney выложил по моему из Биллинкета, ну там Левиев сказал кто.Теперь там стало лучше, платно.И что, кто то отменял смех на первое второе?Сяркязьм не слышали что это?А Юмар?А вот борщ да, это украинское блюдо.И ничье ни другое..