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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 17:06
О, Дон сегодня опять сорвался, на низость?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 19:42
Цитата:
----Это писать про то , чего ещё не произошло , тем более выставлять фейковое фото .
111:
глупость
глупость
----Это писать про то , чего ещё не произошло , тем более выставлять фейковое фото .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1762
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 19:51
Цитата:
Ты бы сначала с материалом знакомился, что ли. Это фейковое фото сделанное ИИ.
И борщ если выставляешь, то выставляй правильно.
111:
Все таки его повязали..
Все таки его повязали..
Ты бы сначала с материалом знакомился, что ли. Это фейковое фото сделанное ИИ.
И борщ если выставляешь, то выставляй правильно.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 20:17
Цитата:
---Зачем ему это . Он , как , акын- что вижу , про то и пою , т.е. - выставляю
Эл-починно:
с материалом знакомился
с материалом знакомился
---Зачем ему это . Он , как , акын- что вижу , про то и пою , т.е. - выставляю
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 20:49
Цитата:
Какие то вы чудные..
А я что сказал?
Само собой на первое апреля в нейросеть Midjourney выложил по моему из Биллинкета, ну там Левиев сказал кто.
Теперь там стало лучше, платно.
И что, кто то отменял смех на первое второе?
Сяркязьм не слышали что это?
А Юмар?
А вот борщ да, это украинское блюдо.
И ничье ни другое..
Эл-починно:
Ты бы сначала с материалом знакомился, что ли. Это фейковое фото сделанное ИИ.
Ты бы сначала с материалом знакомился, что ли. Это фейковое фото сделанное ИИ.
Какие то вы чудные..
А я что сказал?
Само собой на первое апреля в нейросеть Midjourney выложил по моему из Биллинкета, ну там Левиев сказал кто.
Теперь там стало лучше, платно.
И что, кто то отменял смех на первое второе?
Сяркязьм не слышали что это?
А Юмар?
А вот борщ да, это украинское блюдо.
И ничье ни другое..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 20:54
Цитата:
И кто этот Борщ - выставил?...
Эл-починно:
И борщ если выставляешь, то выставляй правильно.
И борщ если выставляешь, то выставляй правильно.
И кто этот Борщ - выставил?...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 20:59
Цитата:
А раньше ты говорил, что хохлятское. Молодец, исправился
111:
А вот борщ да, это украинское блюдо. И ничье ни другое..
А вот борщ да, это украинское блюдо. И ничье ни другое..
А раньше ты говорил, что хохлятское. Молодец, исправился
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 21:08
Цитата:
Не хотел сыпать соль на рану зетпатриотам..
Им все таки приятней, когда украинцев обзывают..
maxsaf:
раньше ты говорил, что хохлятское.
раньше ты говорил, что хохлятское.
Не хотел сыпать соль на рану зетпатриотам..
Им все таки приятней, когда украинцев обзывают..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 21:10
Цитата:
А жена у Эля хоть есть?
drakon:
И кто этот Борщ - выставил?..
И кто этот Борщ - выставил?..
А жена у Эля хоть есть?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 21:11
Цитата:
Я насколько понял, ты слово "хохлы" и "хохлятское" вообще перестал использовать. Сложно было переучится?
111:
Не хотел сыпать соль на рану зетпатриотам.. Им все таки приятней, когда украинцев обзывают..
Не хотел сыпать соль на рану зетпатриотам.. Им все таки приятней, когда украинцев обзывают..
Я насколько понял, ты слово "хохлы" и "хохлятское" вообще перестал использовать. Сложно было переучится?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 21:15
Цитата:
Хм..
Я и раньше то очень редко говорил эти слова, но после войны, неохота все таки изголяться над народом, где идет геноцид уже 9 полных лет..
Ну это как с евреями, во времена, когда их так же оккупанты уничтожали..
maxsaf:
насколько понял, ты слово "хохлы" и "хохлятское" вообще перестал использовать
насколько понял, ты слово "хохлы" и "хохлятское" вообще перестал использовать
Хм..
Я и раньше то очень редко говорил эти слова, но после войны, неохота все таки изголяться над народом, где идет геноцид уже 9 полных лет..
Ну это как с евреями, во времена, когда их так же оккупанты уничтожали..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 21:20
Цитата:
Это - чья? Эля или твоя?...
111:
А жена у Эля хоть есть?
А жена у Эля хоть есть?
Это - чья? Эля или твоя?...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 21:23
Цитата:
Его конечно, или он с голодухи скинул чужую на картинке?
drakon:
Это - чья? Эля или твоя?...
Это - чья? Эля или твоя?...
Его конечно, или он с голодухи скинул чужую на картинке?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 22:25
Комментарий проходит проверку.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 22:26
Комментарий проходит проверку.
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