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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 802 из 802«1...800801802
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24444
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 17:06
#12016
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О, Дон сегодня опять сорвался, на низость?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7506
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 19:42
#12017
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Цитата:
111:
глупость

----Это писать про то , чего ещё не произошло , тем более выставлять фейковое фото .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1762
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 19:51
#12018
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Цитата:
111:
Все таки его повязали..

Ты бы сначала с материалом знакомился, что ли. Это фейковое фото сделанное ИИ.
И борщ если выставляешь, то выставляй правильно. :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7506
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 20:17
#12019
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Цитата:
Эл-починно:
с материалом знакомился

---Зачем ему это . Он , как , акын- что вижу , про то и пою , т.е. - выставляю :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24444
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 20:49
#12020
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Цитата:
Эл-починно:
Ты бы сначала с материалом знакомился, что ли. Это фейковое фото сделанное ИИ.


Какие то вы чудные..
А я что сказал?
Само собой на первое апреля в нейросеть Midjourney выложил по моему из Биллинкета, ну там Левиев сказал кто.
Теперь там стало лучше, платно.
И что, кто то отменял смех на первое второе?
Сяркязьм не слышали что это?
А Юмар?
А вот борщ да, это украинское блюдо.
И ничье ни другое..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25788
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 20:54
#12021
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Цитата:
Эл-починно:
И борщ если выставляешь, то выставляй правильно.

И кто этот Борщ - выставил?... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17494
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 20:59
#12022
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Цитата:
111:
А вот борщ да, это украинское блюдо. И ничье ни другое..

А раньше ты говорил, что хохлятское. Молодец, исправился :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24444
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 21:08
#12023
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Цитата:
maxsaf:
раньше ты говорил, что хохлятское.

Не хотел сыпать соль на рану зетпатриотам..
Им все таки приятней, когда украинцев обзывают..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24444
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 21:10
#12024
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Цитата:
drakon:
И кто этот Борщ - выставил?..

А жена у Эля хоть есть?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17494
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 21:11
#12025
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Цитата:
111:
Не хотел сыпать соль на рану зетпатриотам.. Им все таки приятней, когда украинцев обзывают..

Я насколько понял, ты слово "хохлы" и "хохлятское" вообще перестал использовать. Сложно было переучится? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24444
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 21:15
#12026
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Цитата:
maxsaf:
насколько понял, ты слово "хохлы" и "хохлятское" вообще перестал использовать

Хм..
Я и раньше то очень редко говорил эти слова, но после войны, неохота все таки изголяться над народом, где идет геноцид уже 9 полных лет..
Ну это как с евреями, во времена, когда их так же оккупанты уничтожали..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25788
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 21:20
#12027
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Цитата:
111:
А жена у Эля хоть есть?

Это - чья? Эля или твоя?... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24444
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 21:23
#12028
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Цитата:
drakon:
Это - чья? Эля или твоя?...

Его конечно, или он с голодухи скинул чужую на картинке?
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Останакул
§ Останакул
(Пользователи)
Регистрация:
24.03.23
Сообщений:
29
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 22:25
#12029
Комментарий проходит проверку.
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Останакул
§ Останакул
(Пользователи)
Регистрация:
24.03.23
Сообщений:
29
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.04.23 - 22:26
#12030
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